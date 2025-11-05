Schon wieder Messer-Angriff in Dortmund? Mann an Bahnhof schwer verletzt

Ein erneuter Vorfall mit Messer-Bezug in Dortmund erschüttert die Stadt. Am Bahnhof Lüdgendortmund wurde am späten Dienstagabend (4. November) ein Mann angegriffen und verletzt. Gegenüber DER WESTEN konnte ein Sprecher der Polizei Dortmund noch keine Details nennen.

Doch kommt dieser Vorfall nur wenige Tage nach drei weiteren Messer-Attacken in Dortmund.

Erneuter Messer-Angriff in Dortmund?

Gegen 23.40 Uhr dürfte es nach ersten Informationen von DER WESTEN am Bahnhof Lütgendortmund zu einem Streit zwischen mehreren männlichen Personen gekommen sein. Der Auslöser ist bisher unbekannt. Im Streit soll eine Person dann das Opfer angegriffen haben.

Erneuter Messer-Angriff in Dortmund? Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Große Blutflecken und ein Foto von einem Klappmesser am Tatort geben Grund zur Annahme, dass der Mann mit einem Messer verletzt wurde. Bestätigen konnte das die Polizei auf Anfrage allerdings noch nicht. Die Verletzungen könnten auch einen anderen Ursprung haben. Zum Grad der Verletzung gibt es auch noch keine gesicherten Informationen.

Mehr Nachrichten:

Die Kriminalpolizei ermittelt nun, die Täter sind noch flüchtig. Wie viele es sind, ist ebenfalls unklar.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.

Messer-Serie in Dortmund

Erst Ende Oktober hatte eine regelrechte Serie von Messer-Angriffen die Dortmunder in Aufruhr gebracht. Am 22. Oktober lauerten zwei Männern am Abend ihrem Opfer auf, forderten Geld und stachen den Verweigerer dann nieder. Dank einer Notoperation überlebte der Mann. >>Hier mehr dazu.

Nur einen Tag später schon der nächste Vorfall mit einem Messer. Diesmal wurde das Opfer nur leicht verletzt und der Tatverdächtige gleich darauf festgenommen.

+++ Zweiter Messer-Angriff in 24 Stunden! Festnahme in Dortmund +++

Und wieder einen Tag später hatte ein Mann seine Ex-Partnerin lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Er ging dabei besonders hinterhältig vor. >>Hier mehr Details.