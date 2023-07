Der Dortmunder Lotto-König Chico ist seit September 2022 Multi-Millionär. Genau genommen hat Kürsat Yildirim, wie Chico mit bürgerlichem Namen heißt, 9,9 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Vor seinem unglaublichen Lotto-Gewinn lief es für den gebürtigen Dortmunder nicht immer so rund. Denn der Dortmunder Lotto-König Chico war Alkoholkrank und Drogenabhängig. 15 Jahre seines Lebens beschreibt er sich als verlorene Seele.

Der Dortmunder Lotto-König Chico ist der Meinung, viel von seinem Leben weggeschmissen zu haben. Er saß über vier Jahre im Gefängnis und hat mehrere Therapien hinter sich. Auch deshalb genießt er jetzt umso mehr sein neues, unbeschwertes Leben. Denn nach dem schwierigen Leben bisher, hat sich sein „Leben um 180 Grad verändert“. Sein Verhalten und seine Hobbys hat der Dortmunder nach dem Millionen-Gewinn auch angepasst. Doch dafür kritisieren ihn jetzt einige Leute.

Dortmunder Lotto-König Chico steht in der Kritik

Der neureiche Dortmunder Chico gibt sein Geld gerne und vornehmlich für teure Autos aus. Beispielsweise kaufte er seinem Bruder Yunus für schlappe 500.000 Euro einen neuen Ferrari GTB 296 mit 839 PS. Immer wieder hilft er auch fremden Menschen mit Geschenken und erhält dafür viel Zuspruch. In der letzten Zeit hat er allerdings einige Leute in Dortmund verärgert, denn Chico posierte in der jüngsten Vergangenheit häufig im BVB-Trikot und zeigte seine Verbundenheit zum BVB.

Der Lotto-Millionär steht in Kritik dafür, auf einmal Heimspiele des BVB im Signal-Iduna-Park zu schauen. Der Dortmunder hat aber auch die passende Antwort für alle misstrauischen BVB-Fans. Denn in seinem früheren Leben konnte es sich Chico einfach nicht leisten, ein BVB-Spiel zu besuchen oder geschweige denn ein BVB-Trikot zu kaufen. „Ich war nicht in der Lage, jedes Heimspiel ins Stadion zu gehen. Jetzt habe ich die Möglichkeit“, sagt Chico in einem TikTok-Video. Denn selbst für diese Art von „Luxus“ war die frühere Version von Chico zu arm.

