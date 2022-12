Lotto-König Chico aus Dortmund: SIE sollten für ihn ein warnendes Beispiel sein – so schnell können die Millionen wieder futsch sein

Er hat das, wovon viele träumen: Lotto-König Chico aus Dortmund hat Millionen auf dem Konto. Vor einigen Monaten gewann Kürsat Y. den 10-Millionen-Euro-Jackpot. Seit dem wirft er sein Geld aus dem Fenster, kaufte sich gleich zwei Protzkarren, dicke Uhren und Luxus-Klamotten. Mit seinem Reichtum geht er bewusst an die Öffentlichkeit, war bereits in einigen TV-Shows („Stern TV“ und „Menschen, Bilder, Emotionen“) zu sehen.

Viele fragen sich: Wie lange kann das noch gut gehen? Mit dem falschen Umgang können 10 Millionen Euro fast so schnell wieder futsch sein wie sie gekommen sind. Dessen sollte sich auch Lotto-König Chico aus Dortmund bewusst sein. Und es gibt bereits einige Beispiele, wo das genauso gelaufen ist, wie ein Youtube-Video auf dem Kanal „Econify“ beweist.

Lotto-König Chico aus Dortmund sollte sich an IHNEN besser kein Beispiel nehmen

Dort wird von Michael C. berichtet. Er gewann ähnlich viel Geld wie Chico. Dem Briten wurde in der Kindheit Legasthenie und ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) diagnostiziert, er machte wie Chico eine schwere Vergangenheit durch. Sein Vater musste ins Gefängnis und starb schließlich. Dann sahnte Michael C. im Lotto ab. Doch lange hatte er von dem Gewinn nichts: Er verprasste seine Kohle unter anderem für schnelle Autos. Am Ende war er pleite.

Ähnlich erging es auch William P. Auch er wurde durch einen Lotto-Gewinn über Nacht reich. Er verlor seine Mutter, als er noch recht jung war. Sein Vater verließ die Familie kurz darauf. Ein Lotto-Gewinn machte auch ihn zum Millionär. Davon kaufte er sich ein Flugzeug, welches er noch nicht mal selbst fliegen konnte. Sein ganzes Leben verbrachte er schließlich damit, Schulden zu begleichen, bis er acht Jahre nach seinem Lotto-Gewinn starb. Bleibt nur zu hoffen, dass es bei Chico besser läuft.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga