Dortmund: Nach mehr als 13 Jahren! Beliebtes Restaurant muss schließen

Diese Nachricht dürfte in NRW viele schockieren: Die „Schweizer Bootschaft“ – seit mehr als 13 Jahren eine wahre Institution im Süden von Dortmund – wird schließen! Der plötzliche Tod von Lokal-Gründer Lothar Preukschat im November 2024 hat das Team dazu gezwungen, diesen Schritt zu gehen.

Auf der Website der „Bootschaft“ wird bekanntgegeben, dass am 31. Mai 2025 der letzte Vorhang fällt. Doch bevor das Restaurant in Aplerbeck in Dortmund für immer seine Türen schließt, gibt es noch einmal eine gute Nachricht für die Kunden.

Dortmund: „Schweizer Bootschaft“ schließt Ende Mai

Den nahenden Abschied können viele Kunden schon merken, denn ab dem 6. März (Donnerstag) wird eine kleinere Karte serviert. Keine Sorge: Die Klassiker wie Rööschti, Käse-Fondue und Toblerone-Törtli, die die Gäste seit Jahren lieben, bleiben selbstverständlich erhalten.

„Bis zum Schluss geben wir alles“, verspricht das Restaurant auf seiner Website und das werden die Gäste merken. Denn das Team hat sich noch mehr einfallen lassen. Jeden Monat wird eine neue Karte aufgetischt, die eine spannende kulinarische Zeitreise durch die vergangenen Jahre der „Schweizer Bootschaft“ ermöglicht.

„Schweizer Bootschaft“: Lokal rechnet mit hohen Kunden-Andrang

Doch Achtung! Das Team rechnet mit einem riesigen Gästeansturm, bevor das Lokal aus Dortmund Ende Mai endgültig schließt. Wer also noch ein letztes Mal in der „Schweizer Bootschaft“ schlemmen möchte, sollte unbedingt jetzt schon einen Tisch reservieren!

So wird auch auf der Website empfohlen: „ Da wir mit einer höheren Nachfrage rechnen, empfehlen wir euch, schon jetzt einen Tisch zu reservieren. Die Reservierung ist ab sofort ganz einfach über unsere Webseite möglich.“

Und ein kleiner Tipp: Alle, die noch Gutscheine haben, sollten sie schnell einlösen – denn diese sind nur noch bis Ende Mai gültig.

Mit einem letzten „Auf Wiederluerge“ verabschieden sich das Team des Lokals in Dortmund von seinen Kunden. Eines ist sicher: Dieser Abschied dürfte so manchem Fan sicherlich schwer fallen.