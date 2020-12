Dortmund: In DIESEM Einkaufszentrum braucht man immer noch keine Maske – der Grund ist suspekt

Dortmund hat wie nahezu jede Großstadt in NRW mit hohen Corona-Zahlen zu kämpfen. Allein am Montag (14. Dezember) gab es 111 Neuinfektionen und acht gemeldete Todesfälle. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei über 200.

Die Stadt Dortmund hatte strenge Auflagen erlassen, darunter in zahlreichen Bereichen eine Maskenpflicht veranlasst. Zu denen zählen auch die Einkaufsstraßen in den Stadtbezirkszentren. Doch wer in Dortmund durch das Scharnhorster Einkaufszentrum (EKZ) spaziert, dem fällt schnell etwas auf...

Dortmund: Einkaufszentrum ohne Maskenpflicht

Im nur teilweise überdachten EKZ im gleichnamigen Dortmunder Stadtteil sind außerhalb der Geschäfte nirgendwo Schilder mit Hinweisen auf die Maskenpflicht zu erkennen. Und das aus einem guten Grund: Es gibt hier nämlich keine. Das berichteten die „Ruhrnachrichten“.

Maskenpflicht gilt in Dortmund in jedem Einkaufszentrum. Oder doch nicht? Foto: imago images / Sylvio Dittrich; Montage: DER WESTEN

Mit dem leichten Lockdown Ende Oktober hatte die Stadt Dortmund die Maskenpflicht auf den Einkaufsstraßen eingeführt. Schon im November war auf die Situation im EKZ aufmerksam gemacht worden. Rund einen Monat später steht die Stadt kurz vor dem harten Lockdown, der bundesweit ab Mittwoch gilt. Und weiterhin gilt keine Maskenpflicht im EKZ.

Das Einkaufszentrum beinhaltet viele Geschäfte des alltäglichen Bedarfs, Rewe, dm und Apotheken sind hier ansässig. Auch mit dem harten Lockdown wird es also weiter Publikumsverkehr geben. Ob dann auch die Maskenpflicht kommt?

Ursache ist wohl mangelnde Kommunikation

Laut „Ruhrnachrichten“ gebe es aktuell vor allem ein Kommunikationsproblem zwischen den Eigentümern des Einkaufszentrums und der Stadt. Da es sich auf Privatgelände befindet, könne die Stadt für den Bereich keine Maskenpflicht erlassen. Die Besitzerfirma habe hingegen bereits zwei Mal bei der Stadt angefragt, ob sie eigenständig eine Maskenpflicht erlassen könne – ohne jemals eine Rückmeldung seitens der Behörde bekommen zu haben.

Mündlich erklärte ein Sprecher der Stadt, dass die Firma dazu durchaus berechtigt sei. Der ist das gesprochene Wort allerdings zu heikel. Sie will auf eine schriftliche Bestätigung der Stadt warten, bevor sie eingreift. Das kann allerdings noch dauern.

Stadtsprecher Maximilian Löchter gegenüber den „Ruhrnachrichten“: „Derzeit häufen sich die Mails und Telefonanfragen, sodass es bei der Beantwortung auch schon mal Verzug geben kann, wir bitten um Verständnis.“ Klingt nicht danach, als ob es tatsächlich schon ab Mittwoch eine entsprechende Anweisung im EKZ geben wird. (dav)