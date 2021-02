Dortmund: Mitten im Winter-Lockdown! Eisdiele eröffnet – ihr Betreiber ist kein Unbekannter

Dortmund. Je ungewöhnlicher, desto besser!

In Dortmund wird ein neuer Gastronomie-Betrieb eröffnen – ja, richtig gelesen: mitten im Corona-Lockdown! Und als ob dieser Zeitpunkt schon nicht mutig genug wäre, ist der geplante Laden ein richtiger Hammer: eine Eisdiele soll öffnen. Mitten im Winter!

Doch der Betreiber ist kein Unbekannter, sondern in und um Dortmund herum eine echte Eis-Größe...

Dortmund: Mitten im Winter-Lockdown! Eisdiele eröffnet

Denn die Filiale ist von „Hitzefrei“. Und DIE haben schon im Dortmunder Kreuzviertel eine Eisdiele. Auch in Essen und Castrop-Rauxel ist „Hitzefrei“ am Start. Jetzt sollen im Februar zwei neue Filialen eröffnen, darunter eine in Dortmund-Holzen im Heideweg 53. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“.

Shahab Nouri in seiner Essener Eisdiele. Foto: DER WESTEN

Philip Stasinski ist einer der drei Studenten, die vor rund fünf Jahren einen Plan für regionales, nachhaltiges Eis entwickelt und im Kreuzviertel eine Eisdiele eröffnet hatten. Stasinski zu den „Ruhr Nachrichten“ über den ungewöhnlichen Eröffnungszeitpunkt: „Klar, es ist definitiv ein Risiko vorhanden.“ Nicht nur wegen Corona und Lockdown, sondern auch, weil das Kreuzviertel eine Gastro-Meile wäre – anders als Holzen.

Sein Co-Gründer Shahab Nouri ergänzt: „Jetzt wagen wir uns aus dieser Blase heraus. Wir haben hier ein kleines Zentrum in Holzen erwischt, es sind mehr Leute unterwegs als man denkt. Außerdem haben wir hier um die Ecke eine Grundschule.“

Dortmund: Betreiber haben auch Filiale in Essen

Hinter der Theke finden sich insgesamt 16 verschiedene Sorten zur Auswahl, eine Kugel kostet 1,30 Euro. Ein Preis, der auch dem anderer Eisdielen ähnlich ist. „Wir haben insgesamt über 180 Sorten, die nach Tag und Saison wechseln. Im Winter geht es dann zum Beispiel auch Richtung Apfelstrudel oder Marzipan Mohn“, so Nouri im Juli 2020 zu DER WESTEN. Auch Bier-, Gin-Tonic oder Caipirinha-Eis hätten sie bereits probiert.

Ungewohnt ist für Kunden auch der Blick auf die Eistheke – denn bis auf eine silberne Oberfläche gibt es dort wenig zu sehen. „Unsere Truhen sind zu. Das ist zum einen für die Eisqualität sehr gut und natürlich auch energieeffizient“, erklärt Nouri den ungewöhnlichen Anblick.

Aktuell befindet sich der neu geplante Laden in Dortmund-Holzen noch im Umbau. Die Eisdiele ist etwa 65 Quadratmeter groß, es gibt auch einen Außenbereich. Die Filiale soll am 19. Februar – egal, wie das Wetter oder die Corona-Lage aussehen wird.

Na, dann... (mg)

