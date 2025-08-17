Besucher wollen Karten für Lichterfest in Dortmund kaufen – doch dann die Überraschung!

Das Lichterfest im Westfalenpark in Dortmund ist ein Sommerklassiker, der seit Jahrzehnten Besucher verzaubert. Mit stimmungsvollen Lichtinstallationen, kulinarischen Highlights und einem spektakulären Feuerwerk hat sich das Event zu einem magischen Erlebnis entwickelt.

Doch was erwartet die Gäste 2025 – und mit welchen Neuerungen können sie rechnen?

Lichterfest in Dortmund: Mehr als nur ein Feuerwerk

Das Lichterfest im Westfalenpark in Dortmund ist seit 1959 ein sommerliches Highlight. Lichtinstallationen, handgefertigte Lampions und das berühmte Feuerwerk begeistern jedes Jahr Tausende Besucher. Am 30. August 2025 lädt Dortmund erneut ein, diesen magischen Abend zu erleben. Allerdings müssen Gäste in diesem Jahr höhere Eintrittspreise zahlen.

Einzeltickets kosten 14,50 Euro, was zwei Euro mehr als 2024 ist. Auch Kleingruppen-Tarife sind teurer geworden. Kinder unter sechs Jahren sowie Inhaber bestimmter Karten, etwa der Jahreskarte für den Westfalenpark Dortmund, genießen jedoch freien Eintritt. Das vielseitige Kinder- und Kulturprogramm glänzt wieder mit Kreativität und Detailverliebtheit.

Dortmund setzt auf Vielfalt: Rückblick und Ausblick

Das Kinderfeuerwerk und der Märchenbereich am Regenbogenhaus garantieren strahlende Kinderaugen. Streetfood-Stände, Foodtrucks und Cocktails sorgen für kulinarischen Genuss. Den feierlichen Abschluss des Lichterfests bildet das spektakuläre Höhenfeuerwerk mit musikalischer Untermalung, das zu den größten Publikumsmagneten zählt. Bis zu 20.000 Gäste bestaunen dieses Event jährlich. In den letzten Jahren überraschte das Lichterfest in Dortmund mit immer neuen Themen und Konzepten.

2023 faszinierte das Motto „Elemente und Natur“, während 2024 interaktive Lichtkunstwerke die Hauptattraktion waren. 2025 bleibt der Fokus auf Gemeinschaft und Staunen – ein Erfolgsgeheimnis, das Dortmunds Sommerhighlight besonders macht.

