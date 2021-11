Dortmund: Die Müllberge und anschließende Rattenplage in einem Haus in der Nordstadt beschäftigen nach einem Leichenfund in der Ruine die Öffentlichkeit. (Symbolbild)

Dortmund: Rattenplage, Müllberge und Taubenkot – Nachbarn klagen über Zustände in Horror-Ruine

In einem leerstehenden Haus in der Nordstadt von Dortmund ist am Wochenende die Leiche eines Mannes gefunden worden.

Nachbarn beschreiben jetzt die unfassbaren Zustände und machen den Behörden in Dortmund erhebliche Vorwürfe.

Dortmund Nach Leichenfund in Ruine – Anwohner haben schon lange Probleme mit Ruine

Seit über einem Jahrzehnt würde das Haus, in dem die Leiche gefunden wurde, leerstehen. Das berichtet ein Anwohner gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

+++Dortmund: Wegen eines E-Scooters! Polizei nimmt Räuber-Duo fest+++

Tauben nisten unter dem Dach, die Fenster sind eingeschlagen und der Hinterhof verwildert. Dass sich dennoch Menschen in dem leerstehenden Gebäude aufhalten, beweist nicht nur der Fund der Leiche, auch Anwohner können davon ein Lied singen.

Dortmund: Horror-Ruine ist seit Jahren Zuflucht für Obdachlose

„Im Sommer hören wir dort abends die Bierflaschen klirren, wenn wir auf der Terrasse sitzen“, sagt der Anwohner im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten. Seit Jahren sei das verlassene Gebäude eine beliebte Zuflucht für Obdachlose.

--------------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

--------------------------------

Was besonders störe, sei aber der Gestank. Da in dem Haus bereits vor Jahren Wasser und Strom abgeschaltet worden seien, würden die illegalen Bewohner ihre Notdurft einfach in den Ecken des Hauses verrichten.

Dortmund: Müllberge führten bereits zur Rattenplage

Auch der Müllberg im Garten, der dadurch entstand, dass die Bewohner dort ihren Unrat entledigten, trage sein Übriges zu dem ekelerregenden Gestank des Grundstücks bei.

--------------------------------

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

++ Dortmund: Gefängnis entlässt Häftling in Urlaub – weil er sich DAS leistet, wandert er sofort zurück ++

++ Gelsenkirchen: KfZ-Betrieb aus Schalke plötzlich gekündigt – „Sehr enttäuscht“ ++

--------------------------------

Doch hat der Müll im Garten noch eine weitere unschöne Folge für die Nachbarn der Horror-Ruine: Ratten haben sich dort breitgemacht und machen natürlich auch keinen Halt vor den Nachbargrundstücken.

Dortmund: Anwohner fühlen sich von Behörden verlassen

Auf Unterstützung der Behörden bauen die Anwohner schon längst nicht mehr. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder angerufen bei der Stadt, aber nichts passiert“, sagen sie.

--------------------------------

Weitere Top-Themen:

++ „Wer wird Millionär“: Es ist offiziell – RTL lässt Katze aus Sack ++

++ Kita in Köln an Karneval von betrunkener Horde gestürmt – widerlich, was sich vor den Augen der Kinder abspielt ++

++ RTL änderte spontan das Programm – aus diesem traurigen Grund ++

--------------------------------

Für sie gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Die Horror-Ruine muss abgerissen werden. Doch dazu müsste erst einmal der Besitzer ausfindig gemacht werden. Der ist nämlich bislang unbekannt.