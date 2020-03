Dortmund: Legionellen-Alarm in der Stadt! Neun Menschen erkrankt

Dortmund. Legionellen-Alarm in Dortmund!

Neun Menschen seien bereits erkrankt, berichten die Ruhrnachrichten. Die Behörden seien informiert.

Dortmund: Anwohner erkranken an Legionellen

Ende Februar habe ein Betreiber aus Dortmund der zuständigen Umweltschutzbehörde eine erhöhte Menge an Legionellen gemeldet. Konkret soll das Wasser in dem Ort Aplerbeck verunreinigt sein. Das habe die Stadt am Montagnachmittag mitgeteilt, wie die Zeitung schreibt.

Die betroffene Anlage sei sofort abgeschaltet worden, trotzdem seien neun Anwohner an den gesundheitsgefährdenden Bakterien erkrankt. Möglicherweise sei eine verunreinigte Verdungstungskühlanlage die Ursache für die Verunreinigung.

Das sind Legionellen:

Umweltkeime, die in geringer Anzahl natürlicher Bestandteil von Oberflächengewässern und Grundwasser sind

Bei erhöhter Konzentration sind grippeähnliche Beschwerden bis schwere Lungenentzündungen möglich

Vor allem Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Senioren und Raucher sind gefährdet

Pressekonferenz am Dienstag

Neuerkrankungen habe es seitdem nicht mehr gegeben. Gesundheitsamt und Umweltbehörde wollen am Dienstagvormittag in einer Pressekonferenz weitere Informationen mitteilen. Das melden die Ruhrnachrichten.