Dortmund: Kultimbiss im Hauptbahnhof schließt! Kunden außer sich – „Was soll das denn?“

Am Hauptbahnhof Dortmund schließt ein bekannter und beliebter Imbissstand. (Symbolfoto)

Schock für Fans der Imbisskultur in Dortmund! Denn ein Kultstand im Hauptbahnhof Dortmund schließt nach über 20 Jahren seinen Tresen.

Dortmund Hauptbahnhof: Dieser Stand macht dicht

Für viele Reisende in Dortmund gehörte sie vor oder nach der Zugfahrt einfach dazu: Eine Waffel am Stiel auf die Hand, gekauft im Bahnhofstunnel!

Doch jetzt wurde „Waffel am Stiel“ im Zuge der Umbaumaßnahmen am Dortmunder Hauptbahnhof abgerissen, wie „Ruhr24“ berichtet – und das gefällt einigen Dortmundern überhaupt nicht.

------------------------------------------------

Das ist der Hauptbahnhof Dortmund:

wurde 1847 eröffnet

hat 18 Bahnsteiggleise (16 Nah- und Fernverkehr, 2 Stadtbahn)

hat eine Frequenz von rund 130.000 Reisenden täglich

großer Umbau startete im Juli 2018, soll 2024 abgeschlossen werden

----------------------------------------------

In einer Facebook-Gruppe machen sie ihrem Ärger über den Waffel-Abschied Luft.

Dortmund: „Das ist echt hart“

„Was soll das denn? Gerade da waren immer die ganzen langen Schlangen, echt traurig“, kommentiert eine Nutzerin. Ein Mann schreibt: „Das ist echt hart...“. Viele verbinden mit dem Lokal auch langjährige Erinnerungen, wie eine Frau: „Ich war so traurig gestern, ich hole jeden Montag zwei Waffeln mit Puderzucker.“

Für das Betreiber Ehepaar Sandra und Heinrich Fasse kommt das Aus dagegen nicht überraschend, wie „Ruhr24“ berichtet. Der Umbau des Hauptbahnhofes war schon lange im Gespräch.

------------------------------------------

---------------------------------------------

Seit 1997 hatte das Ehepaar an 365 Tagen im Jahr Waffeln am Stiel, Kaffee und Crepes verkauft – sie könnten sich daher auch vorstellen, ihr Kultlokal auch an einem anderen Ort wieder zu eröffnen. (kv)