Dortmund: Kult-Restaurant macht dicht – Besucher schockiert! „Echt schade“

Riesen-Enttäuschung für die Fans von „Friedchen’s Bahnhof“ in Dortmund. Inhaber Kay Fräder teilte mit, dass das beliebte Burger-Restaurant am Bahnhof Huckarde schließen wird.

Wer noch einmal in den Genuss von Burger, Pommes und Co. kommen will, muss schnell sein. Denn zum 31. März 2024 ist endgültig Schluss für den Kult-Laden aus Dortmund. Besucher sind enttäuscht.

Dortmund: Kult-Restaurant gibt auf – das steckt dahinter

Gastronom Kay Fräder redet im Zuge der Schließung seines Ladens nicht um den heißen Brei herum. Man habe den Vertrag gekündigt, weil es „langjährigen Stress“ mit dem Vermieter gegeben habe. Dabei geht es den „Ruhrnachrichten“ zufolge vor allem um einen Streit aus dem Jahr 2022, als das Dach des alten Bahnhofsgebäudes saniert werden sollte. Seinerzeit versperrte unter anderem ein Gerüst den Notausgang des Restaurants.

Offenbar konnte der Streit mit dem Vermieter nie beigelegt werden. Stattdessen zieht Fräder jetzt die Reißleine. „Leute, kommt nochmal vorbei, in fünf Wochen ist alles vorbei““, schreibt er Ende Februar bei Facebook. Wer noch Gutscheine hat, sollte schnell sein. Denn die können wegen der Schließung nur noch bis zum 31. März eingelöst werden.

Neuer Burger-Laden eröffnet

Die Fans des Burger-Ladens sind schwer enttäuscht. „Echt schade. Einer der wenigen coolen Läden im Westen. War ja fast absehbar“, trauert einer. Teilweise waren Gäste weit angereist, um die Leckereien in Dortmund zu genießen. „Ich komme aus Krefeld mit meiner Tochter und sie liebt den Cheeseburger so sehr. Sie sagt, der ist der beste. Das ist traurig“, schreibt eine Mutter vom Niederrhein.

Viele fragen nun, ob es womöglich an anderer Stelle weitergeht. Die Antwort dürfte vielen gefallen: „Wir machen in geraumer Zeit, in Unna an der alten B1, was Neues auf“, kündigte der Gastronom an. Vor Ende 2024 sei aber mit einer Neueröffnung nicht zu rechnen. Daher der Aufruf: „Bis dahin kommt alle nochmal in den Bahnhof bis zum 31.3.24.“