Dortmund: Kult-Café dicht – Inhaber spricht jetzt im Lockdown Klartext

Dortmund. Bereits im Mai 2020 hat das Kult-Café Blickpunkt in Dortmund-Lütgendortmund letztmalig Kaffee und Co. an seine Kunden ausgeschenkt. Schuld war der erste Lockdown, der das finanzielle Aus für das kleine Lokal besiegelte.

Noch immer steht das ehemalige Café Blickpunkt in Dortmund leer. Jetzt hat dessen Inhaber bei den „Ruhrnachrichten“ Klartext gesprochen.

Dortmund: Kult-Café schließt – so steht es um das Lokal

Derzeit gibt es an dem Standort weder Kaffee noch Kuchen, auch nicht zum Mitnehmen. Stattdessen bewundern Passanten derzeit etwas ganz anderes: Kunst- und Deko-Objekte, die die Nachbarn der Drogerie Zimmermann dort für Click&Collect-Kunden ausgestellt haben.

Was für die Drogerie möglich ist, gestaltet sich für Cafés schwierig: Ein Kaffee zum Mitnehmen bringt zwar den Koffein-Kick, nicht jedoch das gemütliche Beisammensitzen vor Ort – die Gäste bleiben aus. Doch nach dem Lockdown soll sich das ändern, die Deko-Objekte seien nur eine Zwischenlösung.

Derzeit gibt es für die Kunden am ehemaligen Café Blickwinkel in Dortmund keinen Cappuccino für die Kunden. Foto: IMAGO / Addictive Stock

+++ Dortmund: Tierschützer wollen Schafe aus eisiger Kälte retten – was der Hirte dann macht, ist unfassbar +++

-------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

-------------------------

+++ Dortmund: Spaziergänger blicken auf den Phoenix-See – und alarmieren sofort die Feuerwehr +++

Kaffee und Kuchen sollen zurückkommen. Laut Inhaber Wilhelm Mohrenstecher haben schon vier Gastronomen Interesse an dem Lokal in Lütgendortmund angemeldet.

Hoffnung für das Kult-Lokal in Dortmund

Doch die Pandemie lasse eine neue Verpachtung dieser Tage nicht zu, heißt es in dem Bericht. „Weil niemand weiß, wie es weitergeht, was wann wie erlaubt sein wird“, zitiert das Blatt den Inhaber.

-------------------------

Mehr Themen aus Dortmund:

Dortmund: Obdachlose leiden unter Winter-Kälte – dieser Laden macht ihnen ein besonderes Geschenk

Deutsche Post in Dortmund: Anwohner schauen verwundert in leere Briefkästen – Post macht jetzt eine Ansage

Schnee im Ruhrgebiet: Politiker mit scharfer Kritik – „Nicht eine Hauptstraße, die zufriedenstellend geräumt wurde“

-------------------------

Es gebe allerdings große Hoffnung für die Zeit nach dem Lockdown. Mohrenstecher meint, dass dann schnell Bewegung in die Sache komme. Dem künftigen Betreiber wolle bei den Konditionen entgegenkommen.

Das Café Blickwinkel ist leider nicht die einzige Location in Dortmund, die es nicht durch den Lockdown geschafft hat. Auch der Church Irish Pub hat im Januar seine Pforten dicht gemacht. Alles über die Schließung liest du hier bei uns >>> (vh)