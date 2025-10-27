Hässliche Szenen bei Kreisliga-Kick in Dortmund – nach roter Karte eskaliert es

Das Kreisliga-Spiel zwischen dem FC Sandzak Dortmund und Eintracht Dorstfeld hat ein Nachspiel. Nach einer roten Karte beim Stand von 3:1 eskalierte die Situation am Sonntag (26. Oktober).

Die Spieler beider Dortmunder Teams gingen plötzlich aufeinander los. Es entwickelte sich eine wüste Schlägerei. Es gab mehrere Verletzte.

Spielabbruch in Dortmunder Kreisliga

Nach Angaben der Polizei wurden vier Menschen bei der Prügelei vor der Halbzeit leicht verletzt. Ein Spieler brauchte medizinische Hilfe.

Die Polizei Dortmund musste anrücken, ermittelte Ort schnell die Beteiligten und nahm mehrere Anzeigen auf. Das Spiel endete auf der Sportanlage vorzeitig und wurde abgebrochen. Spieler und Trainer der Gastmannschaft packten ihre Sachen und verließen den Platz nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Der genaue Ablauf der Ereignisse wird aktuell durch die Ermittler geprüft. Der Spielbetrieb auf der Anlage konnte am Sonntag ohne weitere Vorkommnisse fortgesetzt werden.