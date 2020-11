Dortmund: Menschen schauen zum Himmel – und sehen einzigartiges Natur-Spektakel

Dortmund. Wahnsinns-Ansicht am Himmel über Dortmund!

Alle Menschen in Dortmund, die am Montagnachmittag in Richtung Himmel geschaut hatten, wurden Zeuge einer einzigartigen Besonderheit. Dort bot sich dank des hohen Besuchs ein herbstliches Naturschauspiel, das man in dieser Intensität nur selten über der Stadt beobachten kann.

Dortmund: Hoher Besuch über der Stadt!

Foto: news4 Video-Line / Markus Wüllner

Bemerkt haben dürften es alle, die gerade draußen in der Innenstadt die Herbstsonne genossen oder zumindest die Fenster geöffnet hatten, denn plötzlich waren seltsame laute Rufe zu vernehmen.

Nicht etwa wegen eines überraschend aufziehenden Herbststurms. Sondern weil sich am Nachmittag hunderte Kraniche Dortmund zum großem Sammeplatz ernannt haben! Die schiere Masse der Vögel über den Dächern der Stadt bot ein beeindruckendes Bild, das nicht nur Hobby-Ornithologen in Verzückung gebracht hat.

Zunächst sei bloß ein kleiner Schwarm geduldig über den Häusern gekreist, berichtet ein Westen-Reporter. Immer mehr Kranich-Schwärme gesellten sich dazu, ihr Rufen wurde immer lauter.

Kraniche über Dortmund. Foto: Christian Noack

Riesiger Kranichschwarm über der Stadt – das ist der Grund für den hohen Besuch

Rund 500 Tiere kamen schließlich über der Innenstadt zusammen, um in mehreren ineinander verschachtelten V-Formationen über die erstaunten Passanten in der Innenstadt hinweg in Richtung Winterquartier gen Süden zu fliegen.

Du hast den Vogelzug verpasst? Wenn du noch einen Blick auf die Kraniche erhaschen willst, solltest du den Blick am späten Nachmittag in Richtung Himmel heben.

Noch starten die Tiere laut dem Naturschutzbund (NABU) morgens früh von ihren Sammelplätzen in Norddeutschland. Mitte November soll ihr Hauptzug dann abgeschlossen sein.

So reisen die Kraniche gen Süden

Die Kraniche segeln zunächst am Harz vorbei, überfliegen danach Osnabrück, Hannover und Göttingen, reisen weiter über das Weserbergland und erreichen dann unsere Gefilde am östlichen Ruhrgebiet. Weiter geht es entlang des Rheins nach Bonn.

Von dort aus ziehen die Vögel zunächst zum größten französischen Kranichrastplatz, dem Lac du Der Chantecoq in der Champagne. Nach kurzer Verschnaufpause geht es in die Überwinterungsgebiete in Spanien und Portugal.

Dabei machen sie ganz schön Tempo: Die Vögel gleiten laut „NABU“ mit rund 80 Kilometern in der Stunde durch die Lüfte. Und nicht nur einmal: Jedes Jahr nutzen rund 350.000 Tiere den westlichen Flugweg nach Frankreich und Spanien. (vh)