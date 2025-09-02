Vor Dortmund-Konzert kündigt Herbert Grönemeyer Hammer an – Fans sind platt!

Dortmund ist aktuell im Herbert Grönemeyer-Fieber. Der Sänger spielt ab Dienstag (2. September) insgesamt fünf Konzerte in der Westfalenhalle und bringt damit die gesamte Stadt zum Beben. Nun die Mega-Nachricht: Sogar Fans, die kein Ticket ergattern konnten, können den Sänger zu hören bekommen.

Wer ab Dienstagnachmittag am Dortmunder Hauptbahnhof unterwegs ist, wird wahrscheinlich ins Stocken kommen. Aber keine Sorge, deine Ohren spielen dir nicht etwa einen Streich. Denn es ist wirklich die Stimme des berühmten Sängers, die durch den Bahnhof schallt und Reisende Willkommen heißt.

Dortmunder werden von Herbert Grönemeyer begrüßt

Zwar hören Fans am Dortmunder Hauptbahnhof keine Herbert Grönemeyer-Songs wie „Flugzeuge im Bauch“ oder „Mensch“, aber die Stimme des Musikers ist dennoch unverkennbar. „Willkommen in Dortmund, im schönen Ruhrgebiet“, schallt es aus den Lautsprechern der S-Bahn-Gleise. „Wir freuen uns auf euch. Passt auf euch auf! Nicht schubsen, nicht hauen, nicht drängeln. Kommt sicher zu unseren Shows, habt Spaß und kommt dann noch sicherer uns tänzelnd nach Hause“, appelliert der Star über die Durchsage.

Die für Fans sicherlich überraschend kommende Ansage wird bis Montag (8. September) vor allen Konzerten gespielt. Zwischen 16 und 19 Uhr können Fans, die klimafreundlich mit der Deutschen Bahn anreisen, die Stimme ihres Idols dann schon vor dem eigentlichen Konzert-Beginn hören – und das etwa alle fünf Minuten. Was eine Mega-Aktion!

Herbert Grönemeyer in der Westfalenhalle

Alle fünf Konzerte von Herbert Grönemeyer in der Westfalenhalle sind restlos ausverkauft. Die „Mittendrin – Akustisch“-Tour macht am 2., 4., 5., 7. und 8. September in Dortmund Halt. Es ist ein Highlight, auf das Fans schon lange gewartet haben!

Schon im letzten Jahr zog es den Star auf seiner Tour zum 40-jährigen Jubiläum von „4630 Bochum“ ins Ruhrgebiet. Und zwar – wie könnte es anders sein – nach Bochum. Damals spielte er vier Konzerte im Bochumer Ruhrstadion und sang sich abermals in die Herzen seiner Fans.