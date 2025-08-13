Dortmund geht mit der AfD ins Gericht – DAS ist der Grund

Die AfD kriegt Ärger! Hier erfährst du, wie sich die Partei einen rechtlichen Zoff eingebrockt hat.

Die Stadt Dortmund hat beschlossen, die AfD wegen der Nutzung des Dortmunder Stadtwappens auf Wahlkampfplakaten vor Gericht zu bringen. Grund dafür ist der Streit um Plakate der Partei, die eine leicht abgewandelte Version des über 1.000 Jahre alten Wappens zeigen.

Laut Stadt sei die Nutzung des Stadtwappens für Wahlkampfzwecke grundsätzlich verboten. „Aus Neutralitätsgründen wird keiner Partei die Nutzung des Stadtwappens zu Wahlkampfzwecken genehmigt“, erklärte ein Sprecher der Stadt. Da die AfD die Aufforderung, das Wappen von den Plakaten zu entfernen, ignorierte, wählte die Stadt den rechtlichen Weg über das Landgericht Dortmund.

Die AfD gibt nicht nach

Die AfD widersetzt sich den Forderungen der Stadt Dortmund und weigert sich, das Wappen von ihren Plakaten zu entfernen. Die Partei behauptet, sie habe das Stadtwappen bereits in der Vergangenheit verwendet, ohne dass dies Probleme verursacht hätte.

Zudem weist sie darauf hin, dass die Stadt in früheren Wahlkämpfen anderen Parteien wie der CDU und den Freien Wählern die Nutzung abgewandelter Wappen gestattet habe. Daher sieht die AfD keinen Grund, die aktuellen Wahlkampfplakate zu ändern. Sie will außerdem nicht, dass die bereits verteilten Plakate entfernt oder verändert werden.

Dortmund macht Druck

Die Stadt Dortmund verlangt hingegen, dass die AfD das Stadtwappen weder in gedruckter Form noch online verwendet. Sie fordert sogar, dass bestehende Plakate mit dem Wappen vernichtet oder unkenntlich gemacht werden. Der Fall hat nicht nur rechtliche, sondern auch politische Dimensionen, da die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 14. September stattfinden und der Streit kurz vor diesem wichtigen Termin eskaliert ist.

Das Thema Stadtwappen bleibt der zentrale Streitpunkt. Die Stadt betont, dass keine Partei eine schriftliche Erlaubnis habe, das Wappen oder ähnliche Zeichen zu nutzen. Für die AfD ist der Streit jedoch ein Beispiel einer ihrer Ansicht nach ungleicher Behandlung durch die Stadt Dortmund. Es bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen das Gerichtsurteil für den aktuellen Wahlkampf und die künftige Nutzung des Stadtwappens haben wird.

