In Dortmund kursiert zurzeit eine kuriose Vermisstenanzeige.

Dortmund: Mysteriöse Vermisstenmeldung! Mann kann nicht glauben, was er in seinem Garten sieht

Dortmund. Kurz vor Heiligabend wurden die Pläne einer besinnlichen Weihnachtszeit eines Mannes aus Dortmund gehörig durchkreuzt.

In einer Vermisstenanzeige fragt er in seiner Nachbarschaft nach möglichen Hinweisen. Allerdings handelt es sich bei der Suche in Dortmund nicht um einen gewöhnlichen Fall.

Dortmund: Ungewöhnliche Suchaktion

Der Hof von Christian Treppner ist für seine aufwendige Dekoration und das ultimative Gruselerlebnis in der Nachbarschaft bekannt. Jedes Jahr zu Halloween kommen große Teiler der Anwohner, um sich auf dem Gelände zu amüsieren. Das Horrorhaus hat in diesem besonderen Jahr nun auf Weihnachtsdeko umgeschwenkt.

So wurde dem sonst so gruseligen Skelett ein Mundschutz sowie eine Nikolausmütze aufgesetzt. Bisher saß Knochenpaule auf einer Bank vor Christian Treppners Haus. Bis zu dem Ereignis am 20. Dezember: Die Überwachungskamera auf dem Grundstück dokumentieren den Diebstahl. Knochenpaule wurde von einem Kapuze tragenden Täter gestohlen. Dieser verschaffte sich gegen 3.35 Uhr Zutritt zu dem Privatgelände und nahm das Skelett mit.

„Das meine Deko so gut ankommt, das diese geklaut wird, hätte ich nicht für möglich gehalten“, wundert sich der Grundstücksbesitzer. Auf Facebook geht er nun gegen den Dieb vor, indem er ein Video von der Tat postet. Er setzt eine Frist bis zum 24. Dezember – ist Knochenpaule bis dahin nicht zurück, droht eine Anzeige.

Außerdem mobilisiert Christian Treppner seine Nachbarschaft. Mit einer Vermisstenanzeige will er die verschwundene Deko möglichst schnell zurückerlangen. Fans von Knochenpaule stellen derweil Vermutungen an, wohin es das Skelett verschlagen haben könnte. „Der hat sich 'ne Sense organisiert und macht jetzt die Nachbarschaft unsicher“, scherzt ein Nutzer.

Mit dieser Vermisstenanzeige wird in der Nachbarschaft wird um Hinweise gebeten. Foto: Facebook / Christian Treppner

Tatsächlich trudelte auch schon ein echter Hinweis zum Täter ein. Jemand will den Dieb auf dem Videomaterial erkannt haben.

Es bleibt abzuwarten, ob Knochenpaule wieder auftaucht. (neb)