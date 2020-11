Dortmund: Kleinwüchsiger Ibo (41) grausam getötet – Familie von Anklage entsetzt: „Das war Mord!“

In Dortmund begann der Prozess gegen seinen Peiniger.

Dortmund. Er wurde geschubst, geschlagen und getreten - dann erstickte er an seinem eigenen Blut. Ibrahim D. (41) aus Dortmund wurde im Mai dieses Jahres grausam getötet. Nun muss sich sein Peiniger Asir A. vor dem Landgericht Dortmund verantworten.

Er ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Die Anklage ist schockierend: Der 39-Jährige soll seinem späteren Opfer gegen 1 Uhr vor dessen Wohnung in Dortmund aufgelauert haben, Grund seien laut Staatsanwältin Svenja Hanneforth vorangegangene Streitigkeiten gewesen.

Dortmund: Ibo (41) getötet – Asir A. vor Gericht

Ibrahim D. war kleinwüchsig. „Er war gefangen in seinem kleinen Körper. Die Gesellschaft hat ihn das fühlen lassen“, sagt sein jüngerer Bruder. Foto: privat

Der Angeklagte habe Ibo, der nur 1,40 Meter groß war, von hinten angegriffen, sodass der 41-Jährige mit dem Gesicht gegen die Tür gestoßen sein soll. Zudem habe Asir A. dem Opfer gegen die Nase geschlagen, woraufhin es zu Boden gefallen sein soll.

Bereits am Boden liegend habe der 39-Jährige Tritte gegen Gesicht und Hals versetzt. Ibrahim A. erlitt zahlreiche Hämatome im Gesicht sowie Nasenbluten. Besonders tragisch: Der 41-Jährige soll das Blut in die Lunge eingeatmet haben und daran letztlich erstickt sein.

Asir A. will sich zu den Vorwürfen am ersten Verhandlungstag nicht äußern, so sein Verteidiger Stefan Bieschke.

Staatsanwältin Svenja Hanneforth. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Familie von Ibo aus Dortmund am Boden zerstört

Zum Prozessauftakt in Dortmund erschienen auch die drei Nebenkläger - der Vater von Ibrahim D. sowie seine beiden jüngeren Brüder Serhat und Hasret. Die Mutter war nach dem schrecklichen Tod ihres ältesten Sohnes nicht stark genug, um zur Verhandlung zu erscheinen, erzählt der ältere der beiden Geschwister.

Für ihn, seinen Vater und Serhat D. war es ein schwerer Gang ins Dortmunder Landgericht. Die Familie von Ibo kann einfach nicht verstehen, wie jemand ihren Sohn und älteren Bruder töten konnte. „Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an ihn denken. Er hat nur Freunde gesucht, wollte nur auf den eigenen Beinen stehen. Aber er hatte seinen Stolz und das haben sie ausgenutzt.“ Als Kleinwüchsiger habe der 41-Jährige ein schwieriges Leben gehabt, gefangen in seinem kleinen Körper. „Die Gesellschaft hat ihn das fühlen lassen. Dabei wollte er nur ein ganz normales Leben führen.“

Vom ersten Verhandlungstag zeigt sich Hasret D. enttäuscht. „Wir haben heute viel erwartet, aber es ist nichts passiert.“ Nur die Anklage wurde im Sitzungssaal 130 verlesen, nachdem Asir A. von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht hatte, entließ Richter Thomas Kelm die Anwesenden.

Richter Thomas Kelm. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Asir A. wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt

In der Anklageschrift ist von vorangegangenen Streitigkeiten die Rede – worum es darum ging, weiß die Familie von Ibo nicht. Das Opfer sei vor seinem Tod bedroht worden, erzählt der Bruder. Asir A. kannte die Familie nicht. Hasret D. sei es wichtig gewesen, dem Angeklagten gegenüberzustehen. Doch er verdeckte sein Gesicht. „Ich wollte ihm in die Augen schauen. Ich wollte sehen, wie feige er ist. Und ich wollte wissen, warum. Diese Frage stellen wir uns jeden Tag. Aber es war mir schon klar, dass er nichts aussagen wird.“

Körperverletzung mit Todesfolge, so lautet die Anklage. „Nicht nur wir, auch die Freunde und jeder, der Ibo kannte – keiner kann das verstehen“, sagt der Bruder. Für ihn ist klar: „Das war definitiv Mord. Er wurde von zu Hause rausgeklingelt und auf der Treppe vor der Haustüre totgeschlagen. So was ist doch schon geplant.“

Er hofft, dass auch das Gericht das so sieht - doch groß ist seine Hoffnung nicht. Selbst die Anwälte denken nicht, dass es zu einem Totschlag-Urteil kommen wird. „Aber das finde ich nicht fair.“

Der Vater und die beiden Brüder von Ibo sind Nebenkläger. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Deshalb lautet die Anklage nicht Mord

Nesrin Öcal, Pressesprecherin am Landgericht Dortmund, erklärt, wieso die Anklage Körperverletzung mit Todesfolge lautet. „Eine Strafbarkeit wegen Mordes oder Totschlages setzt einen Vorsatz hinsichtlich des Todes voraus. Das bedeutet, dass der Täter gewusst und auch gewollt haben muss, dass sein Opfer zu Tode kommt. Dass der Angeklagte hier den Todeseintritt des Opfers gewollt hat, scheint die Staatsanwaltschaft nicht zugrunde zu legen.“

Wird Asir A. wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt, drohen ihm drei bis 15 Jahre Haft.