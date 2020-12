Dortmund: Irre Corona-Party in Kita – Polizisten können nicht glauben, was sie sehen

Dortmund. Unfassbarer Vorfall in einer Kita in Dortmund am Freitagabend. Die emotionale gemeinsame Pressekonferenz von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit Familienminister Joachim Stamp war erst ein paar Stunden alt. Da musste die Polizei Dortmund eine Versammlung in einer Kita auflösen.

Kaum zu fassen, um was für eine Zusammenkunft es sich dabei in einer Einrichtung im Stadtteil Menglinghausen handelte.

Die Polizei Dortmund musste am Freitagabend eine Party in einer Kita auflösen. (Symbolbild) Foto: dpa / Jens Kalaene

Dortmund: Anwohner melden Ruhestörung in Kita – Polizei rückt an

Es war ein eindringlicher Appell, der von Armin Laschet und Joachim Stamp an alle Eltern im Land ausging. Sie alle sollen ihre Kinder bis zum 10. Januar - wenn es nur irgendwie möglich ist - nicht mehr in die Betreuung geben. Es sei ihr Beitrag, um die drastische Entwicklung der zweiten Corona-Welle abzufangen.

Wenige Stunden später meldeten Anwohner einer Kita in Dortmund eine Ruhestörung. Die Polizei rückte an und konnte nicht fassen, was sie dort vorfindet.

Kita feiert rauschende Weihnachtsfeier in Dortmund

Die Streife erreichte die Kita um 22.48 Uhr. Laute Musik drang bis auf die Straße. Die Einsatzkräfte betraten die Kita in Dortmund und konnten schließlich nicht glauben, was sie da sehen.

Ein Buffet war aufgebaut, Alkohol-Flaschen standen herum. 14 Mitarbeiter der Kita ohne Mund-und-Nasenschutz. Dicht an dicht. Bei verschlossenen Fenstern.

Polizei Dortmund löst Party auf – das erwartet die Kita-Mitarbeiter jetzt

Dabei sind in NRW derzeit nur Zusammenkünfte von maximal 5 Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Weihnachtsfeiern fallen deshalb derzeit aus oder finden virtuell statt. Nicht so in der Dortmunder Kita.

Weil die Belegschaft nichts Besseres zu tun, als an diesem Abend ihre Weihnachtsfeier durchzuziehen, kassierten die 14 Mitarbeiter eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung. Die Polizei löste die Party danach auf. (ak)