Dortmund: Kiosk-Inhaber verweigert Maske und muss Laden schließen – jetzt bringt er DIESES Argument

Dortmund. Der Kiosk von Cemal Mugla aus Dortmund ist dicht, vom Ordnungsamt geschlossen. Der Grund: Der Besitzer trug an dem Morgen der Kontrolle keine Mund-Nasen-Bedeckung.

Der Fall entwickelte sich in der Zwischenzeit zu einer echten Herausforderung für den Kioskbesitzer aus Dortmund. Mit allen Mitteln setzte er sich gegen die Schließung zur Wehr, verständigte sogar einen Anwalt. Denn an diesem Morgen war Cemal Mugla nicht ohne Grund ohne Maske in seinem Kiosk unterwegs, wie die „Ruhrnachrichten“ berichten.

Dortmund: Kioskbesitzer wird von Ordnungsamt konfrontiert

Am Morgen des 9.11. wollte Cemal Mugla wie gewohnt seinen Kiosk aufschließen, um sich dem Geschäft zu widmen.

Weil sich zu diesem Zeitpunkt keine Kunden in dem Laden befanden, entschied er für einen Moment auf seine Maske zu verzichten.

Daraufhin trafen Beamte des Ordnungsamtes ein und konfrontierten den Mann. „Sie haben mich angeschrien: ‚Sofort die Maske auf‘, haben sie gesagt“, beschreibt Mugla die Situation. Ein Stammkunde des Kiosk konnte den Vorfall beobachten und zeigt sich ähnlich erstaunt: „Das sah ja so aus, als hätte er irgendwas Kriminelles gemacht, Drogen verkauft oder so“.

Ordnungsamt macht Kiosk dicht

Wegen einer Verletzung der Hygienemaßnahmen veranlasste das Ordnungsamt eine vorübergehende Schließung des Ladens. Allerdings will Cemal Mugla mit der Unterstützung seines Stammkunden gegen diese Verordnung vorgehen. Schließlich habe er ein Attest, welches ihm erlaubt in seinem Kiosk keine Maske tragen zu müssen.

Bei den zehnstündigen Schichten bekomme er Beklemmungen, Atemnot und Schweißausbrüche, erklärt er gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Um die Hygienevorschriften einhalten zu können, habe er eine Plexiglasscheibe an dem Verkaufstresen angebracht.

Durch die Schließung seines Geschäfts gingen Cemal Mugla wichtige Einnahmen verloren. Foto: dpa/ Marcus Simaitis

Das offizielle Dokument lag allerdings erst einen Tag später vor, weswegen es trotzdem zu der Schließung des Kiosk kam.

Ladenschließung trifft Besitzer schwer

Unter den Kunden kursierten bereits Gerüchte über eine Erkrankung oder kriminelle Machenschaften des Ladenbesitzers. Das war Grund genug für den Dortmunder einen Anwalt heranzuziehen. Schließlich gehen ihm durch die Schließung seines Geschäfts auch wichtige Einnahmen verloren.

Der Rechtsexperte zweifelte an der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme. Nach mehreren Kontaktaufnahmen zu den zuständigen Behörden wurde der Kiosk nach vier Tagen wieder geöffnet.

Dennoch fühlt sich Cemal Mugla ungerecht behandelt. Aktuell hat er jedoch größere Sorgen: Er hofft, die Verluste der letzten Tage aufholen zu können. (neb)