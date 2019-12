Dortmund: Kelly-Family-Fan (11) steht plötzlich mitten auf der Bühne – das ist seine Geschichte

Dortmund. „Sometimes I wish I were an Angel, sometimes ...“: Diese Zeilen wird jeder Kelly Family-Fan im Schlaf mitsingen können. Schöner wird es dann, wenn viele Fans gemeinsam beim Konzert der Lieblingsband im Chor den Text singen. Gänsehaut pur. Ein Traum ging jetzt aber für Gennaro Gelissen (11) in Erfüllung, als er von der Kelly Family auf die Bühne geholt wurde.

Gemeinsam mit seiner Mama Joyce Gelissen besuchte er am Samstagabend das Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund zur großen Jubiläumstour „Over the Hump“ der Kelly Family >>hier mehr dazu lesen >>> - und setzte sich vorher in den Kopf: auf jeden Fall ein Foto mit seinen Stars machen.

Kelly Family in Dortmund: Band holt kleinen Fan (11) auf die Bühne Gennaro Gelissen voller Vorfreude vor dem Konzert. Foto: privat

„Das wird schwierig“, ruderte die 37-jährige Mutter zunächst zurück. Die gebürtigen Niederländer wohnen mittlerweile in Gangelt (Kreis Heinsberg) und ergatterten vor zwei Wochen im Internet noch Karten für das Konzert im 150 Kilometer entfernten Dortmund.

„Und das sogar in der vierten Reihe vor der Bühne!“, sagt Gennaros Mama im Gespräch mit DER WESTEN erfreut.

Vorher traf Gennaro sein Idol Joey Kelly bei einem Meet & Greet und weihte den Iren in seinen Plan ein. Doch versprechen könne er nichts, soll der 47-jährige Extremsportler geantwortet haben. Er solle es halt probieren.

Vor dem Konzert hatte Gennaro sein Idol Joey Kelly zum Meet & Greet getroffen. Foto: privat

Junge setzt alles auf eine Karte

Also musste ein Schild her: „Darf ich mit euch aufs Foto bitte?“, fragte der Junge also während die Kellys „Santa Maria“ trällerten. Der Rest ist Geschichte. „Auf dem Heimweg hat er NUR noch darüber gesprochen. Morgen will er sich das Foto groß ausdrucken und in seinem Zimmer aufhängen“, erzählt Joyce. Was für eine Erinnerung!

Im nächsten Jahr geht die Tour übrigens weiter. Bleibt also spannend, wen die Musiker-Familie dann auf die Bühne holen wird. Auch in NRW werden sie wieder einen Auftritt haben. Am 18. Januar spielen sie in Krefeld.