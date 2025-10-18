Dortmunder Katze acht Jahre verschwunden – plötzlich passiert es

Herzzerreißende Geschichte aus Dortmund. Die Tierschutzorganisation „Arche 90“ ist neulich nach einem Notruf in die Nordstadt geeilt. Der Grund: Eine geschwächte Katze, die neben Mülltonnen in einem Wohngebiet gefunden worden war.

„Man hat sofort gesehen, dass die Katze nicht mehr die Jüngste ist und Schmerzen haben muss“, berichtet eine Tierschützerin und weiter: „Sie konnte nicht aufstehen und hatte Probleme mit den Hinterläufen.“ Also ging es zur Tierklinik in Scharnhorst. Noch auf dem Weg dahin las die Tierschützerin den Chip der Katze aus und landete einen Volltreffer. So dramatisch die Diagnose später in der Tierklinik ist, so unglaublich ist auch die Geschichte der Katze.

Katze nach acht Jahren in Dortmund gefunden

Warum sich die Katze kaum bewegen konnte, sollte schnell klar sein. Neben Arthrose litt sie auch unter Spondylose, einer Erkrankung der Wirbelsäule. „Einer der schlimmsten Fälle, den die diensthabende Ärztin je gesehen hat“, berichtet die Arche-Mitarbeiterin und ist sicher: „Die Kleine muss unfassbare Schmerzen gehabt haben.“ Immerhin konnte ihr nun mit Schmerzmitteln und entzündungshemmende Medikamente.

Derweil bemühte sich die Tierschützerin, die Besitzerin der Katze ausfindig zu machen. Die angegebene Telefonnummer war nicht mehr vergeben. Doch an der Adresse hatte sie schließlich Erfolg. Die Katzen-Freundin konnte ihr Glück kaum fassen, als sie hörte, dass ihre Marie tatsächlich gefunden wurde. Denn die Katze war seit sage und schreibe acht Jahren wie vom Erdboden verschluckt! „Die Arme war tränenüberströmt, als ich im ersten Stock angekommen bin“, erzählt die Tierschützerin sichtlich berührt.

Katze ausgerechnet HIER gefunden

Monatelang habe die Dortmunderin nach dem Verschwinden ihrer Katze mit Aushängen und langen Touren in der Nachbarschaft nach ihr gesucht – jedoch ohne Erfolg. Irgendwann habe sie aufgegeben, sich an den Gedanken gewöhnt, dass sie ihre Marie wohl nie wieder sehen wird. In der Zwischenzeit ist die Dortmunderin umgezogen. Kurioserweise wurde ihre Marie nun genau in der Straße gefunden, wo sie 2017 an einem Hitzetag durch ein geöffnetes Fenster entkommen war.

Wie sich die Katze durchgeschlagen hat? Ein Rätsel. Fest steht: „Marie war meine Seelenverwandte, meine Herzenskatze“, berichtet die Katzen-Freundin. Das Wiedersehen war deshalb besonders emotional.

Hergeben möchte die Dortmunderin nun nie mehr, auch wenn Marie aufgrund ihrer Krankheit nun permanent auf teure Medikamente angewiesen ist. „Echte Liebe endet eben nie“, freut sich der Dortmunder Tierschutzverein und appelliert in diesem Zusammenhang seine Tiere chippen und registrieren zu lassen. Damit Seelenverwandte auch in Zukunft immer wieder zueinander finden.