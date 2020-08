Dortmund: Katze kommt humpelnd nach Hause – beim Tierarzt folgt der Schock

Dortmund. Es gibt Menschen, die diesen Begriff schlicht nicht verdient haben...

Haustiere gelten völlig zu Recht als die besten Freunde des Menschen. Doch Vanessa Röttger aus Dortmund hat ein Albtraum erlebt. Auf Facebook teilt die Frau ein Foto ihrer süßen schwarzen Katze Luna. Die Katze kuschelt mit einem weißen Kuscheltier. Sie sieht so friedlich aus, nichts deutet auf eine Verletzung oder Krankheit hin.

Dortmund: Katze wird mit Luftgewehr beschossen

Doch was die kleine Luna in Dortmund durchleben musste, ist an Tierquälerei kaum zu überbieten!

In der Facebook-Gruppe „Giftköder-Warnung Dortmund und Umgebung“ schreibt Frauchen Vanessa: „Das ist unsere Luna. Sie wurde am 8. August von einem Luftgewehr Nähe Benninghofen am großen Spargelfeld angeschossen. Genaue Uhrzeit kann ich leider nicht durchgeben, da sie den ganzen Tag unterwegs war.“

Und weiter: „Gegen 20 Uhr haben wir sie dann humpelnd vor unserer Haustür gefunden. Bei der Kontrolle beim Tierarzt wurde eine Kugel in ihrer Schulter entdeckt. Sie wurde erfolgreich entfernt und die Kleine ist auf dem Weg der Besserung. Wenn sich irgendwer erinnert etwas gesehen oder gehört zu haben, wären wir über jeden Tipp dankbar. Der Beitrag darf gerne geteilt werden, damit es so viele wie möglich sehen.“

„Widerliche Leute!“

Die Reaktion ist gewaltig, jeder wünscht der Katze und Frauchen gute Besserung. Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Es ist furchtbar. Lasst eure Tiere doch zuhause. Ich weiß, es gibt da geteilte Meinungen, aber die Menschen werden immer irrsinniger und kälter, die Tiere werden überfahren, liegengelassen und sterben unter Umständen über Stunden einen qualvollen Tod. Giftköder werden ausgelegt. Tiere werden gequält auf grausamste Weise.“

„Ich bin immer wieder entsetzt, was es für grausame Menschen gibt. Gute Besserung!“

„Schrecklich. Gute Besserung.“

„Widerliche Leute!“

Dem kann man sich nur anschließen. Bleibt zu hoffen, dass sich Luna schnell erholt.

Und dass der Täter gefasst wird, ehe er noch anderen Tieren quälen kann... (mg)