Frau nach Junggesellenabschied schwanger: Jetzt sucht sie den Vater – in Dortmund

Feuchtfröhliche Junggesellenabschiede haben schon die kuriosesten Geschichten mit sich gebracht. Aber diese hier ist wirklich ungewöhnlich: Eine Frau trifft in Hamburg auf eine Gruppe, die einen Junggesellenabschied feiert. Das Ende vom Lied: Sie soll von einem der Männer schwanger sein.

Leider hat sie weder Namen noch Kontaktdaten. Jetzt sucht sie in Dortmund nach dem vermeintlichen Vater. Ob das wirklich von Erfolg gekrönt ist, liest du in diesem Artikel.

Frau nach Junggesellenabschied schwanger – lebt der unbekannte Vater in Dortmund?

Am 16. Mai 2025 wollte die besagte Dame in der Hamburger Kultbar „Frieda B.“ auf St. Pauli eigentlich nur etwas feiern. Doch was dann geschah, war vermutlich nicht ihr Plan. Sie lernte eine Gruppe Männer eines Junggesellenabschieds kennen. Mit einem wurde es dann wohl etwas intimer, denn wenig später war klar: Sie ist schwanger. So heißt es zumindest bei verschiedenen Medien. Und um das vorwegzunehmen: Der Mann, um den es geht, ist zum Glück wohl nicht der Bräutigam.

Zuerst schrieb die Frau die Hamburger Bar an und fragte nach Fotos von dem besagten Abend, um so möglicherweise mehr über den werdenden Vater herauszufinden. Die Bar veröffentlichte das Ganze dann aber bei Facebook und schreibt: „Wer hat am 16.05. die junge Dame ‚kurz kennengelernt‘, ‚knickiknacki‘ gemacht und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen?“

Die Suche geht weiter

Und so kam es, wie es kommen musste. Die Geschichte wurde öffentlich und von verschiedenen Medien aufgegriffen. Da die Hochzeit zu dem Junggesellenabschied wohl im Juni 2025 in Dortmund stattfinden sollte, richtete sich die junge Frau schließlich auch an die Redaktion von „Ruhr24„. Hier hoffte sie auf Hilfe auf der Suche nach dem werdenden Vater. Ihre Idee: über die Hochzeitsanzeigen den Bräutigam und somit auch seinen Kumpel zu identifizieren.

Bisher scheint es aber noch keine Neuigkeiten zu geben. Wir sind gespannt, ob der mögliche Vater sich an den Abend erinnert und sich wirklich bei seiner flüchtigen Bekanntschaft melden wird.