Dortmund: Junger Mann „bettelt“ um Polizeikontrolle – dann kassiert er die Quittung

Dortmund. Ihm ist wohl die Hitze zu Kopf gestiegen. Anders kann man sich das Verhalten eines jungen Mannes (20) in Dortmund nicht erklären.

„Wer um eine Kontrolle bettelt, der muss damit rechnen, dass diese so gar nicht zu seiner Zufriedenheit endet“, fängt die Polizei an, über den äußerst kuriosen Fall aus Dortmund zu berichten. Ja, richtig gelesen. Der 20-Jährige hat quasi förmlich um eine Kontrolle gebettelt.

Dortmund: Mann „bettelt“ um Polizeikontrolle - jetzt hat er kein Auto mehr

Um die Polizeibeamten zu provozieren, sei er dicht an der Wache Körne am Körner Hellweg vorbeigefahren und habe dort laut den Motor seines Wagens aufheulen lassen, teilen die Beamten mit. Ein Blick aus dem Fenster genügte den Polizisten, um zu wissen, mit wem sie es zu tun hatten. Das Auto erkannten sie sofort wieder.

Denn fast die gleichen Spielchen hatte der junge Mann schon vor der Polizeiwache der Kollegen in Asseln abgezogen. Sie funkten ihre Partner, die die Polizeidienststelle in der Nähe haben, kurz an und die bereiteten sich vor.

Und siehe da: Der besagte Autofahrer fuhr auch bei ihnen vorbei, um ihnen ein Konzert des aufheulenden Motors zu präsentieren. Doch so weit kam er nicht. Er wurde direkt in einer Polizeikontrolle am Asselner Hellweg empfangen. Und die ging nicht glimpflich aus.

Der 20-Jährige musste sein Auto da lassen. Vor Ort wurde es sichergestellt, weil:

der Wagen schon in der Vergangenheit technische Mängel aufwies

Die Betriebserlaubnis bereits abgelaufen war.

Der Kamener gab kleinlaut zu, schon mit ähnlichen Delikten aufgefallen zu sein, was seine Probezeit für den Führerschein automatisch verlängerte.

Ist der junge Fahrer fürs Autofahren geeignet?

Die Führerscheinstelle werde auch nun darüber unterrichtet, doch einmal zu überprüfen, ob der junge Fahrer für den Straßenverkehr geeignet sei.

Die Polizei schloss den Fall mit den Worten: „Wie auch immer der junge Mann seinen Heimweg angetreten hat - vielleicht hatte er dabei etwas Zeit darüber nachzudenken, ob er seine Handlungen demnächst besser überdenken sollte...“