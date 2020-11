Dortmund: Junge Frau trifft Online-Date – dann beginnt der absolute Albtraum

Dortmund. Für eine junge Frau aus Dortmund ist das Online-Dating zum Albtraum geworden.

Der Mann, mit dem sie sich das erste Mal in der Münsterstraße in Dortmund traf, stellte sich schnell als kriminell und gewalttätig raus.

Frau in Dortmund wird von Internet-Date erpresst und bedroht

Eigentlich fing der Fall einer 18-Jährigen in Dortmund so an, wie es viele Liebesgeschichten tun. Nachdem die junge Frau einen netten Mann beim Online-Dating kennenlernte, verabredete sie sich mit ihm. Sie bemerkte jedoch schnell, dass es zwischen ihnen nicht funkte und versuchte, den Kontakt zu beenden.

Mann erpresst sein Opfer über Monate

Ihr Date blieb davon jedoch unbeeindruckt und kontaktierte die 18-Jährige immer weiter.

Und dann kam es noch schlimmer: Unter Androhung von Gewalt erpresste er von seinem Opfer Bargeld. In der Zeit von Juni bis August erbeutete er so einen vierstelligen Betrag.

--------------------------------

--------------------------------

Mann wird gewalttätig als Frau die Erpressung satt hat

Als das Opfer dem Erpresser bei einem Treffen am 28. August gegen 22.30 Uhr am Mehmet-Kubasic-Platz mitteilte, dass es die Zahlungen beenden will, flippte der Mann aus. Er zog die junge Frau an ihren Haaren, stieß sie zu Boden und bedrohte sie und ihre Familie, wie die Polizei mitteilte.

Die Dortmunder Polizei sucht nun nach dem Täter.

So hat die 18-Jährige den Täter beschrieben:

ca. 1,75 m groß

schlanke Statur

Zum Zeitpunkt der Tat trug er sein schwarzes, lockiges Haar zu einem Zopf zusammengebunden

Der Tatverdächtige sprach Hochdeutsch und soll kurdischer Abstammung sein

Fahndungsfoto der Polizei Dortmund. Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Dortmund

Du erkennst den Täter oder hast Hinweise auf seine Identität? Dann melde dich bei der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441. (cm)