Dortmund: Teenager hauen vor Polizei ab mit geklautem Van – Beamter zieht Waffe

Wilde Verfolgungsfahrt in Dortmund! Drei Teenager wollten mit einem Van vor der Polizei fliehen. (Symbolbild)

Dortmund. In Dortmund hat es eine wilde Verfolgungsfahrt zwischen drei Teenagern und der Polizei gegeben!

In der Nacht auf Mittwoch wollten drei Jugendliche (13, 14) in einem Kleintransporter vor der Polizei fliehen! Die wilde Verfolgsungsjagd endete erst wegen eines Unfalls am Autobahnkreuz Dortmund-West!

Dortmund: Jugendliche klauen Van und fliehen vor Polizei

Doch einmal von vorne: Alles begann im Wischlinger Weg gegen 3 Uhr morgens. Ein Anwohner beobachtete drei verdächtige Jugendliche an einem geparkten Van. Als etwas später ein Polizeibeamter das Fahrzeug untersuchen wollte, wurde plötzlich der Motor gestartet und der Van setzte sich in Bewegung.

Die mehrfachen Aufforderungen der Polizei, anzuhalten, ignorierten die Jugendlichen. Als sie gefährlich nahe auf den Beamten zusteuerten, zog dieser sogar seine Dienstwaffe – doch selbst davon ließen sich die jungen Fahrer nicht einschüchtern und fuhren ohne Licht über die nächtlichen Straßen davon.

Dortmund: Fluchtversuch über A45 misslingt

Die Polizei verfolgte den Van über die Straße Bärenbruch, wo das Fahrzeug schließlich sogar in einen Fußweg abbog. Letztendlich versuchten die Jugendlichen, mit ihrem Van über die A45 zu fliehen.

Am Autobahnkreuz Dortmund-West endete die Flucht der drei Jugendlichen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / blickwinkel/H. Blossey

Am Autobahnkreuz Dortmund-West wollten sie dann auf die Zufahrt zur A40 in Richtung Essen wechseln – doch der 14-jährige Fahrer verlor dabei offenbar die Kontrolle über den Van. Er kam auf links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und kam schließlich im Gegenverkehr auf der Auffahrt zur A45 stehen.

Sofort sprangen die Teenager aus dem Van, ließen ihn ohne angezogene Handbremse in Richtung Leitplanke rollen und versuchten, über die angrenzende Böschung zu fliehen. Doch kurze Zeit später hatte die Polizei alle drei Übeltäter festgenommen. Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Polizei zeigt Jugendliche wegen mehrerer Vergehen an

Bei den Tätern handelte es sich um zwei Dortmunder (13, 14) und eine 14-Jährige aus Castrop-Rauxel. Der 14-jährige Junge und das gleichaltrige Mädchen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Auf der Polizeiwache wurden sie schließlich ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Teenager wurden Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugtem Gebrauch eines Fahrzeugs angefertigt.

Glücklicherweise kam es während der gesamten Verfolgungsfahrt zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. (at)