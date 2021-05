Dortmund: Inzidenz sinkt – wann öffnen die Schulen wieder?

Dortmund. Die Stadt Dortmund schöpft Hoffnung: Vom 3. Mai auf den 10. Mai ist die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt um rund 22 Prozent auf 152,8 gesunken!

Bleibt die Inzidenz in Dortmund nun fünf Tage am Stück unter 165, dürften auch hier die Schüler wieder zum Wechselunterricht zurückkehren.

Dortmund: Wechselunterricht ab 17. Mai möglich

Sollten es die Zahlen erlauben, wird sich die Stadt Dortmund an das NRW-Gesundheitsministerium wenden, welches der Öffnung dann schriftlich zustimmen muss. Läuft alles nach Plan, soll Wechselunterricht in Dortmund ab Montag, dem 17. Mai, wieder möglich sein.

„Wir werden uns bei den Eltern noch einmal melden und ein Signal geben, ob es am Montag wirklich wieder offiziell mit der Schule losgehen kann“, teilte Schuldezernentin Daniela Schneckenburger (Grüne) mit.

Die Dortmunder Schuldezernentin Daniela Schneckenburger (Grüne). Foto: IMAGO / Cord

Zudem wies sie daraufhin, dass für Abschlussklassen einiger Schulformen am 19. und 20. Mai Abschlussprüfungen anstehen: „An diesen Tagen könne es sein, dass mehr Schülerinnen und Schüler als im Wechselunterricht vorgesehen zur Schule kommen und demnach auch den ÖPNV verstärkt nutzen werden.“

Kitas in Dortmund: Elterngeld soll zurückgezahlt werden

Auch zu den Themen Kitas und Elterngeld äußerte sich Schneckenburger. Die Stadt Dortmund fordert weiterhin, dass den Eltern in der Kommune die Elterngeld-Beiträge für den Zeitraum erstattet werden, in dem die Kitas pandemiebedingt geschlossen waren. Das wären die Monate Januar bis April 2021.

„Die Eltern sind hier in die Eigenbelastung gegangen und brauchen jetzt Klarheit und finanzielle Entlastung“, so Daniela Schneckenburger. Sowohl im Mai als auch im Juni sollen nach aktuellen Informationen keine Beiträge eingezogen werden. (at)