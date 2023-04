Dortmund: Beliebtes Lokal schon wieder dicht – Anwohner fassungslos

Die Gastronomie in Dortmund ist wieder um ein Lokal ärmer – und das trifft besonders dessen Kundschaft sehr. Denn obwohl das Restaurant in der Innenstadt von Dortmund erst vor eineinhalb Jahren öffnete, erfreute sich der Italiener bereits einer großen Beliebtheit.

Dortmund: Pasta-Restaurant schließt von einem auf den anderen Tag

Das italienische Lokal „The Pasta Heaven“ wurde seit seiner Eröffnung im Herbst 2021 schnell zu einem beliebten Anlaufpunkt an der Kleppingstraße in Dortmund, nachdem „60 seconds to Napoli“ den Standort verlassen hatte.

So konnte „The Pasta Heaven“ auf Google 4,7 Sterne bei über 200 Bewertungen ergattern. Und auch in lokalen Facebook-Gruppen bekommt das Restaurant, in dem italienische Klassiker mit frischen Zutaten optimiert wurden, viel Lob.

Doch damit ist jetzt Schluss: Bereits am 29. März hatte das Lokal die Türen und Küche zum letzten Mal geöffnet, wie die „Ruhrnachrichten“ berichten. „Traurigerweise werden wir uns aus dem Viertel verabschieden“, erklärte Betriebsleiterin Julia Prang dazu. Über die Gründe möchte Prang (noch) nicht sprechen, bedankt sich aber bei den Gästen für eine „tolle Zeit“.

Dortmund: Gäste traurig! „Wirklich sehr, sehr schade“

Auf Facebook sorgt die Nachricht von der Schließung des „Pasta Heaven“ für traurige Reaktionen. In der Gruppe „Mein (kulinarisches) Dortmund“ schreibt eine Frau: „Wir waren heute zu fünft im ‚Pasta Heaven‘ an der Kleppingstrasse! Herrliches Essen in einer tollen Location! Am Ende des Essens teilte uns die Inhaberin mit, dass heute leider der letzte Tag für das Team/den Laden war! Wirklich sehr, sehr schade! Ich hoffe, man sieht sich bald wieder, an einem anderen Ort mit den selben wunderbaren Gerichten!“

Eine andere Dortmunderin pflichtet ihr bei, kommentiert ebenfalls: „Oh wie traurig, es war aber doch immer gut ausgelastet. Oft haben wir zu zweit so gerade noch einen Tisch bekommen, sehr traurig für die Innenstadt.“ Ein weiterer zufriedener Gast meint: „Das finde ich sehr schade. Ich war auch schon dort und ich habe natürlich volle Punkte für die Bewertung gegeben. Die Soße hatte echt Bums.“

Bleibt abzuwarten, ob „The Pasta Heaven“ an einem anderen Standort in Dortmund (hoffentlich) bald wieder aufmacht.