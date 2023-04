Dortmund: Großeinsatz in der Nordstadt! Frau schwer verletzt

Großeinsatz in Dortmund! Eine Frau wurde bei einem Angriff schwer verletzt. Lebensgefahr besteht bei der 57-Jährigen jedoch nicht. In Dortmund gab es am Mittwoch (12. April) einen Großeinsatz. Foto: Fernandez, Wüllner / news4 Video-Line TV

Am frühen Mittwochabend (12. April) kam es in der Innenstadt von Dortmund unweit der Polizeiwache Nord zu einer heftigen Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN.

Gegen 17.30 Uhr gingen bei der Polizei Dortmund mehrere Notrufe ein. Zeugen meldeten eine männliche Person, die mit einer abgebrochenen Flasche auf eine Frau einsteche. Unmittelbar eintreffende Polizeibeamte konnten in Folge einen 36-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Die Ermittlungen zum Tathergang und zur Motivlage dauern an.