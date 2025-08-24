Blutiger Streit in Dortmunder Innenstadt! Mann nach Messer-Attacke in Lebensgefahr

Heftige Bluttat in Dortmund! Auf der Brückstraße im Bereich der Innenstadt soll es laut aktuellen Informationen von DER WESTEN am Samstagabend (23. August) zu einem heftigen Streit gekommen sein.

Dabei soll ein Messer gezückt und ein Mann damit so schwer verletzt worden sein, dass er nun in Lebensgefahr schwebt. Die Polizei befand sich am Samstagabend in der Dortmunder Innenstadt im Großeinsatz. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Messer-Attacke in Dortmund: Das ist bislang bekannt

Viele Informationen gibt es über die Messer-Attacke in Dortmund bislang noch nicht. Die Hintergründe sind jetzt Teil der weiteren Ermittlungen. Nach dem Messer-Angriff sei der Tatort auf der Brückstraße über Stunden hinweg für die Spurensicherung gesperrt geblieben.

Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde in eine Klinik abtransportiert. Über seinen Zustand liegen dieser Redaktion derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Jetzt ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Der zuständige Staatsanwalt war bislang für aktuelle Informationen noch nicht erreichbar.

In der Dortmunder Innenstadt endete ein Streit am Samstagabend (23. August) blutig“ Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Immer wieder Konflikte auf Brückstraße

Dass es im Bereich der Dortmunder Innenstadt, im Speziellen auf der Brückstraße, immer wieder zu teils brutalen Auseinandersetzungen kommt, ist gewiss. Immer wieder werden hier auch Waffen wie Messer gezückt und Menschen schwer verletzt. Zwar wird diese per Video überwacht. Doch leider sei ausgerechnet die Brückstraße davon ausgenommen.

Erst im Mai wurden hier beispielsweise zwei Frauen brutal von einer Horde Männer angegriffen und verletzt. Die Tatverdächtigen erwarteten damals diverse Strafverfahren.