Dortmunder trauern um Traditionsgeschäft! Beliebter Laden in Innenstadt macht für immer dicht

Traurige Nachrichten für viele Dortmunder: Ein beliebter Laden schließt seine Pforten – und das für immer!

Wer an Einrichtung und Skandinavien denkt, dem schießt wohl als erster Gedanke Möbelhaus-Gigant Ikea in den Kopf. Doch in der Dortmunder Innenstadt weilt ein kleiner Laden, der ebenfalls nordische Deko-Artikel verkauft: Das Geschäft „Scandinovum“ bietet seinen Kunden unter anderem Tischdecken, Decken, Lampen oder niedliche Deko-Figuren an. Doch damit ist jetzt Schluss – und das für immer.

Dortmunder Laden gibt Schließung auf Instagram bekannt

Das „Scandinovum“ in Dortmund schließt! Das gab der Laden auf seinem Instagram-Account (950 Follower) bekannt. Dort postete das Geschäft ein Foto von seinem Schaufenster. Dort zu sehen: Die Worte „Wir schließen“ und „20 Prozent auf alles“ in großen, roten Buchstaben auf Plakaten gedruckt.

In einem weiteren Beitrag schreibt der Laden: „Danke für eure jahrzehntelange Treue. Es fällt uns schwer, aber wir freuen uns auf den Ruhestand.“ Zudem hat das Unternehmen in seiner Bio den Satz „Noch bis Ende Januar 2023!“ vermerkt. Damit ist wohl klar, wann „Scandinovum“ die Schotten endgültig dicht macht.

Dortmunter: Anwohner bedauern Schließung

Für viele Fans des kleinen Lädchens ist das ein absoluter Schock. „Ich bin sehr traurig. Wieder ein Lieblingsladen weniger. Alles Gute für die Zukunft wünsche ich!“, schreibt beispielsweise eine Frau unter dem Beitrag. Von einem weiteren Instagram-User heißt es: „Immer im Oktober, wenn man um die Ecke zum kleinen Lädchen einbog, wusste man, gleich steht man vor dem zauberhaften Adventsfenster. Man ist eingetreten und durfte eintauchen in die ganz besondere Vorweihnachtszeit dieses kleinen Lädchens. Ein ganz einmaliges Herz von Dortmund schließt für immer.“

Viele beschreiben die Schließung als „Schade“ – und zeigen aber gleichzeitig auch Verständnis. „Ein wohlverdienter Ruhestand! Genießen“, meint ein User zu der traurigen Nachricht aus Dortmund.