Gas-Alarm in Dortmund! Häuser evakuiert ++ Straße gesperrt

Am Freitagabend (19. September) kam es zu einem Gasaustritt in Dortmund. Gegen 17.20 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in die westliche Innenstadt alarmiert. In der Heinrichstraße war in einem Kellergeschoss Gasgeruch wahrgenommen worden.

Tatsächlich stellte ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Dortmund eine massive Gaskonzentration in dem Bereich fest. Auch in drei Nachbargebäuden an der Langen Straße wurde Gas im Kellerbereich bestätigt. Insgesamt wurden fünf Häuser evakuiert, die Bewohner in Sicherheit gebracht. Derzeit ist die Lange Straße zwischen Kuithanstraße und Kurze Straße sowie die Nebenstraßen gesperrt. Der Einsatz läuft noch.

Feuerwehr sucht nach Ursache für Gas-Austritt in Dortmund

Bei einem Gasaustritt besteht auch immer die Gefahr einer Explosion. Deshalb traf die Feuerwehr Dortmund vor Ort Vorsichtsmaßnahmen und es wurde in allen betroffenen Häusern der Strom und das Gas abgeschaltet. Zusammen mit dem Energieversorger DEW21 sei bereits nach dem Gasleck gesucht und ein Rohr abgedichtet worden.

„Trotzdem trat weiterhin Gas aus, so dass weiter eine erhöhte Konzentration festgestellt wurde“, heißt es in der Mitteilung, sodass die Gefahr noch nicht gebannt ist. Mit speziellen Hochleistungslüftern wird das Gas aus dem Keller befördert und auch draußen mit der Luft vermischt.

Den Bewohnern wurde im Umkreis von 150 Metern nahegelegt, die Fenster zuschließen. Die DoNetz als Energieversorger ist ebenfalls vor Ort und baggert mit schwerem Gerät die Straße auf, um die darunter liegenden Rohre frei zu machen. Laut den „Ruhrnachrichten“ musste ein Abschleppdienst dafür mehrere parkende Autos und Fahrräder sowie im Weg stehende Pfosten entfernen.

Wie lange der Einsatz noch dauert, ist derzeit nicht absehbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, sowie die der Energieversorger sind mit circa 40 Kräften vor Ort.

