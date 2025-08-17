Mann aus Indien besucht Dortmund – und verteilt schallende Ohrfeige

Dortmund lebt schwarz-gelb. Das ist bis weit über die Grenzen der Ruhrpott-Stadt bekannt. Viele Menschen in Deutschland verbinden mit Dortmund als allererstes den BVB.

So geht es auch Akshay, einem Comedian aus Indien, der Dortmund kürzlich das erste Mal einen Besuch abgestattet hat. Seine erste Beobachtung: „Dortmund ist voller Menschen, die an einem ganz normalen Tag ein Trikot tragen.“ In einem Video bei Instagram zieht der Inder dann mächtig über Dortmund her.

Comedian aus Indien lästert über Dortmund

„Dortmund ist die einzige Stadt auf der Welt dessen gesamte Persönlichkeit auf seinem Fußball-Team und einem großen Weihnachtsbaum beruht. Sogar die Babys werden mit schwarz-gelben Dress geboren“, stellt Akshay vor dem Hintergrund des Dortmunder Hauptbahnhofs zunächst fest.

Wer glaubt, dass es bei dieser noch recht milden Zuschreibung bleibt, sieht sich geschnitten. Der Comedian hat sich offensichtlich auch mit der Historie der größten Ruhrgebietsstadt befasst und kommt zu einem unrühmlichen Schluss: „Dortmund war einst ein wichtiger Industriestandort, der von Kohle und Stahl lebte. Jetzt lebt sie mehr von Bier und passiver Aggression.“

Dortmund: „Wat willze machen?“

Was er genau damit meint, lässt er offen. Sein Videorundgang endet allerdings bereits an der Reinoldikirche, an der er mitteilt: „In Dortmund sagt man: ‚Wat willze machen?‘ Das ist genau das, was man denkt, wenn man in die Stadt kommt.“ Puh – der hat gesessen. Aber die Dortmunder nehmen es mit Humor, zumal der Comedian mittlerweile dafür bekannt ist, sarkastisch auf deutschen Städten rumzuhacken.

So hat Akshay bereits Tiefschläge für Gelsenkirchen und Duisburg verteilt. Die Dortmunder nehmen es daher sportlich. „Wir lieben es trotzdem hier“, schreibt etwa die TU Dortmund. Ein anderer schreibt: „Ich lebe seit fünf Jahren in Dortmund. Ich liebe die Stadt so sehr. Coole Leute, warme Atmosphäre, alles super“, schreibt ein Zugezogener. Ein anderer gibt zu bedenken: „Und jetzt stell dir mal vor, du hättest weder einen Fußballverein noch einen Weihnachtsmarkt!“ Akshays Reaktion lässt nicht lange auf sich warten: „Ja, dann ‚Wat willze machen?“