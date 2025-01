Dortmund: Beliebter Imbiss plötzlich dicht! Jetzt ist klar, was dahinter steckt

Wer schnell etwas essen möchte, hat in Dortmund viele Möglichkeiten. Ob Thai-Imbiss, Currywurst mit Pommes oder Bratwurst mit Senf – in NRW kann man sich mit allerlei Leckereien den Bauch voll schlagen. Doch jetzt müssen Freunde des schnellen Essens in Dortmund besonders stark sein, denn eine beliebte Imbissbude schließt seine Pforten.

Dortmund: Immergrün schließt seine Türen – das steckt dahinter

Die Gäste der Foodlounge in der Thier-Garlerie müssen also stark sein, denn der Laden mit dem rosa-grünen Schriftzug ist dunkel. Viele wissen es schon: Die Rede ist vom Naturkost-Imbiss Immergrün, und genau der Laden ist seit Dezember in Dortmund geschlossen. Statt frischer Säfte und gesunder Smoothies sehen die Kunden nun eine große Werbewand vor dem Laden.

Doch was passiert jetzt mit dem Laden voller gesunder Lebensmittel und Snacks? Keine Panik, denn der Dortmunder Imbiss schließt nicht für immer. Der Liebeskummer soll nur von kurzer Dauer sein. So betont auch Torbert Seifert, Manager der Thier-Galerie, laut „Ruhr Nachrichten“: „Immergrün sucht derzeit einen neuen Franchisepartner (Betreiberwechsel), um den Standort fortzuführen.“

Und weiter: „Zudem ist ein Umbau des Stores geplant, um das neue Ladenkonzept umzusetzen.“ Wie es weitergeht, bleibt also spannend – eines ist sicher: Die Imbissfans in Dortmund müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis sie wieder frische Snacks essen können.

Smoothie-Rezept: So einfach geht es

Wer so lange nicht auf seine Smoothies verzichten möchte, kann sich das gesunde Getränk bis zur Wiedereröffnung des Imbisses in Dortmund einfach selbst machen. Wie das geht? Ganz einfach! Hier das einfache Rezept für vier Portionen:

500 g frische Heidelbeeren

100 ml Apfelsaft (Direktsaft, ohne Zuckerzusatz)

300 ml stilles Wasser

250 g Naturjoghurt (3,5 % Fett)

Zunächst die Heidelbeeren gründlich waschen, abtropfen lassen und aussortieren. Einige Beeren für die Deko beiseite stellen. Den Rest zusammen in ein hohes Gefäß oder den Mixer geben. Apfelsaft und stilles Wasser dazu kippen, dann den Joghurt hinzufügen. Alles ordentlich pürieren oder mixen, bis es schön cremig ist.

Mit diesem leckeren Rezept wird die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung von Immergrün in Dortmund bestimmt um einiges kürzer. In diesem Sinne: Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmixen.