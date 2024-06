Dortmund: Beliebter Imbiss macht dicht – doch es gibt schon einen Nachfolger

In Dortmund wird man bald einen sehr beliebten Imbiss vermissen. Dieser wird leider geschlossen, der Grund dafür ist unbekannt und für viele überraschend, da das Geschäft sehr gut lief. Jedoch steht anscheinend bereits fest, wer der Nachmieter des Ladenlokals sein soll.

Der Thai-Imbiss „Aroy Dee“ war in Dortmund allgemein sehr beliebt. In den Google-Bewertungen des Lokals finden sich überwiegend positive Aussagen. Insbesondere lobte man das Wichtigste an dem Imbiss, nämlich das unglaublich leckere und authentische thailändische Essen.

Dortmund: „Aroy Dee“ wurde geschlossen

Jedoch steht jetzt fest, dass der Thai-Imbiss schließen wird. Auf Nachfragen von den „Ruhr Nachrichten“ nach dem Grund für die Schließung kam von dem momentanen Betreiber bislang keine Rückmeldung. An dem Ladenlokal in Dortmund hängt lediglich ein Zettel mit dem Wort „geschlossen“. Viele Stammgäste des Imbisses sind sicherlich enttäuscht über die Schließung.

Bereits vor zwei Monaten zeichneten sich erste die Anzeichen dafür ab, dass „Aroy Dee“ schließen wird. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, inserierte der Besitzer auf Ebay-Kleinanzeigen das Ladenlokal in Dortmund. Der Inhaber teilte in dem Inserat mit, dass er einen Nachmieter für das Lokal suchen würde.

Dieser hat sich anscheinend auch bereits gefunden, wie man im Geschäftslokal an der Hohen Straße in Dortmund erkennen kann. Im Schaufenster wirbt der Nachfolger bereits mit seinem neuen Imbiss und kündigt eine große Neueröffnung an.

Nachfolger wirbt mit Neueröffnung

Jedoch handelt es sich nicht erneut um einen thailändischen Imbiss, sondern um einen Kebab-Imbiss. Dieser wirbt damit, dass zu der Neueröffnung des Lokals der Döner zu einem besonderen Preis angeboten werden soll. Zu Feier des Tages soll der „Döner nur 1 Euro“ kosten. Genauere Informationen oder ein Datum sind jedoch bisher nicht bekannt, ausschließlich dass das Lokal bald in Dortmund eröffnen soll. Wann genau, muss man wohl noch abwarten.

Zwar ist es sehr schade, dass „Aroy Dee“ seine Türen in Dortmund schlussendlich schließen muss, aber man kann auf den Nachfolger gespannt sein. Sobald der neue Kebab-Imbiss eröffnet, kann jeder selbst testen, ob es sich um einen würdigen Nachfolger handelt oder nicht.