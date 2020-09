In Dortmund wurden in den letzten Tagen vermehrt illegale Autorennen gestoppt. (Symbolfoto)

am 30.09.2020 um 21:48

Dortmund: Illegale Autorennen! Polizei appelliert an Bürger – „aggressive Szene“

Allgegenwärtige Gefahr in Dortmund: Im Bereich des Königswalls kommt es immer wieder zu illegalen Autorennen, die sowohl Anwohner als auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Für die Polizei Dortmund hat das Vorgehen gegen die Raser eine höhe Priorität.

Dortmund: Illegale Autorennen in Innenstadt

So wurde bereits am Sonntagnachmittag ein mutmaßlich illegales Rennen am Königswall/Bornstraße gestoppt. Die Beamten wurden durch aggressive und laute Fahrweise auf zwei Pkw aufmerksam. Als eine Ampel auf Grünlicht wechselte, beschleunigten beide Autos hörbar und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Eine rote Ampel zwang die Wagen zum Stillstand – so konnten die Beamten sie einholen. Ein 23-Jähriger und ein 31-Jähriger aus Dortmund mussten ihre Führerscheine und Autos abgeben, beide erwartet eine Anzeige.

Dortmund: Polizei beschlagnahmt auch Mobiltelefone der Raser

In der Nacht zu Dienstag kam es dann erneut zu einem illegalen Rennen in der Innenstadt. Ein Porsche und ein Land Rover beschleunigten mit lautem Motor gegen 23.45 Uhr an einer grünen Ampel auf dem Hohen Wall, erregten damit die Aufmerksamkeit der Beamten.

Beide Autos wechselten während der Fahrt mehrfach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Fahrstreifen, einer setzte sich dabei vor den anderen.

Der Königswall in der Nähe des Dortmunder Bahnhofs wird oft zu illegalen Rennstrecke. Foto: imago stock&people gmbh

Als die Raser an einer roten Ampel anhalten mussten, geschah das mit quietschenden Reifen. Beide Fahrer wurden kontrolliert, der Führerschein eines 47-jährigen Dortmunders sowie sein Porsche und Handy wurden beschlagnahmt. Auch sein 35-jähriger Kontrahent musste seinen Land Rover, Führerschein und sein Handy abgeben.

Dortmund: Polizeisprecher appelliert an Bürger – „Ein Menschenschaden ist unbezahlbar“

Laut Polizeisprecher Peter Bandermann ist die Streifenpolizei Dortmund gezielt am Wall eingesetzt, kontrolliert dort intensiv. „Wenn uns ein Pkw mit Fahrweise, Akustik und Gehabe auffällt, schlagen wir zu“, erklärt er gegenüber DER WESTEN. Während es in anderen Städten bereits Todesopfer durch illegale Rennen gegeben habe, soll das in Dortmund vermieden werden.

„Wir haben es mit einer sehr umtriebigen, aggressiven Szene zu tun, die wir mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, bekämpfen“, stellt Bandermann klar. Deshalb werden neben Autos und Führerscheinen auch immer öfter Handys sichergestellt, um etwaige Rennen-Absprachen per Whatsapp aufzudecken.

Denn: „Es gibt keine Versicherung für das, was die Raser da tun. Ein Blechschaden ist reparabel, ein Menschenschaden ist unbezahlbar“, so der Polizeisprecher.

Peter Bandermann appelliert darum auch an mögliche Zeugen, der Polizei Dortmund zu melden, wenn sie Straßenrowdys bemerken oder gar von einem geschnitten wurden – selbst, wenn der betroffene Pkw gerade schon von der Polizei kontrolliert wird. Eine konkrete Zeugenaussage könne eine wichtige Rolle in einem möglichen Strafprozess spielen.