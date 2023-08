Dortmund: Zwei Unbekannte treten 20-Jährigen fast zu Tode – Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Ein brutaler Angriff auf einen 20-jährigen Dortmunder beschäftigt derzeit die Ermittler. Er wurde am Mittwoch (26. Juli) von zwei unbekannten Männern im Stadtteil Husen von hinten überrascht und niedergeschlagen. Doch als der junge Erwachsene schon am Boden lag, traten seine Angreifer nochmal auf ihn ein.

Der 20-Jährige zog lebensbedrohliche Kopfverletzungen davon und kämpft nach wie vor um sein Leben, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitag (4. August) bekannt gab. Nun gibt es neue Details in dem Fall!

Dortmund: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Noch in der Nacht des Angriffs, der zwischen 21 und 22 Uhr an der Straße Flemerskamp in Dortmund stattgefunden haben soll, konnte einer der beiden Tatverdächtigen festgenommen werden. Dabei handelte es sich um einen 18-Jährigen aus Unna. Ein Zweiter, bis dato Unbekannter, war seit der Attacke auf der Flucht.

Wie die Staatsanwaltschaft nun offenbart, hatte er sich bereits am Dienstag (1. August) der Polizei gestellt. Zu seiner Identität sind noch keine weiteren Details bekannt. Beide Angreifer wurden bereits einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Vorwurf lautet versuchter Tötungsdelikt.

Noch ist unklar, warum sie den 20-jährigen Dortmunder angriffen und fast bis zum Tod auf ihn einprügelten. Die Ermittlungen zu dem brutalen Fall dauern an.

Leichenfund in Dortmund-Oespel

Auch ein anderer grausamer Fall beschäftigt derzeit die Dortmunder Ermittler. Ein Passant entdeckte auf einem Feldweg eine Männerleiche. Mitten in einem Einkaufswagen, der mit einer Regenjacke, Einkaufstüten und Getränkeflaschen gefüllt war, lag die leblose Person.

Der Spaziergänger alarmiert die Polizei. Doch die steht (mit Stand von Freitag, 4. August, 16.20 Uhr) immer noch vor einem großen Rätsel. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen handelt. Hintergründe zu seiner Identität und zur Todesursache sind noch unklar. Hier liest du die aktuellen Infos.