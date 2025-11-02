Hund aus verstörenden Zuständen in Dortmund gerettet – Tierschützer mit dringender Bitte

Wenn Tierschützer und Tierheime auf Schicksale von Hund, Katze und Co. aufmerksam machen, steckt dahinter nicht selten eine Geschichte, die zu Tränen rührt. So auch im Fall von Hund „Booma“ aus Dortmund.

Der mittlerweile 16 Jahre alte Vierbeiner wurde vor gut einem Jahr aus schlechter Haltung in Dortmund gerettet. Seine Vorbesitzerin hatte dem Hunde-Opa so übel mitgespielt, dass er wohl für den Rest seines Lebens mit den Folgen leben muss.

Tierschützerinnen retten Hund aus Dortmund

Ein Fell, das bis auf die Haut verfilzt war und unter Narkose geschoren werden musste. Demenz, Inkontinenz, Probleme mit den Augen – die Tierschützer schlugen die Hände zusammen, als sie „Booma“ damals aus schlechter Haltung retteten. Der Hund aus Dortmund kommt laut der Tierschutzorganisation Arche 90 e.V. nicht ohne Windel aus, da er sich aufgrund seiner Demenz nicht mehr rechtzeitig meldet, wenn er raus muss.

+++ Streit in Dortmund eskaliert! Hundebesitzer verletzt Mann mit Messer im Gesicht ++ Wer kennt ihn? +++

Gegen die Demenz geben ihm die Tierschützer Tabletten und reinigen darüber hinaus täglich seine Augen, damit sie nicht wieder vollkommen verkleben. Immerhin: „Boomas“ Blutbild und Knochen zeigten bislang keine weiteren Auffälligkeiten.

Booma sucht neuen Paten

Derzeit lebt der Hund aus Dortmund in einer Pflegestelle, die die Arche vermittelt hat. „Ich fühle mich bei meinem Pflegefrauchen und Pflegeherrchen gut aufgehoben und darf auch hier bleiben, bis meine Zeit gekommen ist und ich das Erdendasein verlassen muss“, so die Tierschutzorganisation auf Facebook.

Dennoch sei „Booma“ offen für eine Patenschaft. Was man darüber wissen muss, das erfährst du nach erster Kontaktaufnahme mit der Tierschutzorganisation Arche per E-Mail an pflegestellen@arche90.de. Wer sich einen ersten Eindruck von „Booma“ verschaffen will, kann ihn sich hier anschauen >>>.