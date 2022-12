Dortmund: Gasaustritt an Schule – mögliche Explosionsgefahr! Schüler müssen evakuiert werden

Groß-Aufgebot der Feuerwehr am Montag (19. Dezember) an einer Schule in Dortmund!

Gegen 8 Uhr morgens wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz an einer Gesamtschule in Dortmund-Huckarde alarmiert – Gas-Austritt! Sofort wurden Einheiten der Feuerwehr zu der Schule geschickt. Ein Lehrer stellte einen Gasgeruch im Chemieraum fest.

Dortmund: Gebäude geräumt

Als Erstmaßnahme wurden die bereits begonnene Räumung des Gebäudes abgeschlossen. Eine Explosionsgefahr konnte laut der Feuerwehr nicht ausgeschlossen werden. Der betroffene Chemieraum wurde von einem Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz kontrolliert. Es wurde ein Leck an einer Gasleistung festgestellt.

Die Zuleitung zu der undichten Stelle wurde von dem Hausmeister der Gesamtschule abgedreht. Es konnte kein weiteres Gas austreten. Anschließend wurde der Raum für den Schulbetrieb bis zur Reperatur gesperrt.

Dortmund: Unterricht konnte fortgesetzt werden

Anschließend durften die Schüler die Schulräume wieder betreten. Der Unterricht wurde fortgesetzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 23 Einsatzkräften vor Ort tätig.