Dortmund: Hubschrauber kreisen über der Stadt - aus diesem Grund

Am Donnerstagabend flogen gleich mehrere Hubschrauber über Dortmund. (Symbolbild)

Dortmund. Da staunten einige Anwohner in Dortmund nicht schlecht, als sie am Donnerstagabend in den Nachthimmel blickten: Mehrere Hubschrauber flogen dort über die Stadt!

In den Sozialen Netzwerken sorgt das Flugmanöver für Verunsicherung: Mehr als zehn Hubschrauber gleichzeitig sollen über Dortmund unterwegs gewesen sein. Dabei handelte es sich augenscheinlich um Hubschrauber der Bundespolizei. Die klärte auch wenig später auf, was es damit auf sich hatte.

Dortmund: Mehrere Hubschrauber kreisen über der Stadt

„Seit einiger Zeit kreist ein Hubschrauber über Dortmund Aplerbeck. Kennt jemand den Grund?“, fragt eine Nutzerin um kurz nach 21 Uhr in einer Dortmunder Facebook-Gruppe. Und nicht nur in Aplerbeck, auch in Sölderholz und Sölde wurden sie gesichtet! Sofort beginnt unter dem Kommentar ein wildes Rätselraten.

Möglicherweise Bundeswehrhubschrauber für eine drohende Ausgangssperre? Sind sie Teil des großen Nato-Manövers DefenderEurope, welches in Europa gerade durchgeführt wird?

Die Auflösung kommt nur wenig später von der Bundespolizei NRW selbst. Sie hat auf Twitter eine Anfrage zu dem merkwürdigen Treiben am Himmel beantwortet.

es handelt sich um Übungsflüge des aktuellen Pilotenlehrgangs der Bpol. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und hoffen, dass die Hubschrauber bereits zurück auf dem Weg nach Sankt Augustin sind. *ST — Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) March 19, 2020

Die Hubschrauber kamen aus Sankt Augustin. Dort liegt die Bundespolizeidirektion. Wie die Bundespolizei erklärte, handelte es sich um „um Übungsflüge des aktuellen Pilotenlehrgangs“.

Zudem entschuldigte die Behörde sich für die Unannehmlichkeiten. (dav)