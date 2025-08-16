Bauarbeiter reißen Hotelwand in Dortmund ein – erstaunlich, was sie dahinter entdecken

Momentan finden in dem Hotel Radisson Blu in Dortmund Umbauarbeiten statt. Bei den Arbeiten entdeckten die Bauarbeiter jedoch etwas Erstaunliches hinter einer Wand. Dort verbarg sich nämlich eine Zeitkapsel, die im Hotel eingemauert wurde.

Erstaunt betrachteten die Arbeiter die Zeitkapsel. In dieser befanden sich Zeitungen, wie unter anderem eine Ausgabe der Westfälischen Rundschau sowie der

Ruhr Nachrichten. Aber wer hatte die Zeitkapsel in der Wand des Dortmunder Hotels hinterlassen?

Zeitkapsel stammt aus den 90er-Jahren

Das war zum Glück schnell herauszufinden, denn auf der Kapsel befanden sich zwei Namen. Um mehr über die kuriose Kapsel zu erfahren, wurde ein Aufruf auf Facebook und Instagram gestartet, um die beiden Männer zu finden. Fast 30.000 Nutzer haben diese gesehen und geteilt.

Nur wenige Stunden später war der Kontakt zu Bernd Kullmann und Ralf Zimmermann hergestellt. Die beiden erklärten, dass sie damals Gesellen der Firma Speck aus Neuwied waren. Bei Bauarbeiten an dem Hotel in Dortmund erhielten die beiden am 9. August im Jahr 1990 vom leitenden Architekten die Zeitkapsel mit der Anweisung, diese im Gemäuer zu verstecken.

Hotel in Dortmund lädt die ehemaligen Gesellen ein

Doch dann kam den beiden noch eine schnelle Idee: Mit Kreppband und Kugelschreiber verewigten die Gesellen ihre Namen und Adressen auf der Zeitkapsel. Danach wurde sie in die Wand des Hotels in Dortmund eingemauert. Genau dieser fixe Einfall führte dazu, dass 35 Jahre später die Geschichte wieder lebendig gemacht werden konnte.

Filip Wiese, der Direktor des Radisson Blu Hotels in Dortmund, erklärt in einer Pressemitteilung: „Es ist eine großartige Verbindung zu den ersten Tagen unseres Hauses – und das genau in einer Phase, in der wir uns nach 35 Jahren neu erfinden und im September in unserer Lobby eine Galerie für zeitgenössische lokale Kunst eröffnen werden.“

Die beiden ehemaligen Genossen wurden mittlerweile von dem Hotel in Dortmund auch eingeladen, dieses erneut zu besuchen – um zu sehen, was sich in den letzten 35 Jahren alles verändert hat.