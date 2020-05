An einer Bundesstraße in Dortmund machen Autofahrer eine schreckliche Entdeckung. (Symbolbild)

Dortmund: Horrorfund an der B54 – Autofahrer entdecken...

Dortmund. In der Nacht zu Montag machten Autofahrer an der Bundesstraße 54 in Dortmund einen Horror-Fund. Sofort riefen sie die Polizei.

Gegen 4.20 Uhr ging der Notruf bei der Polizei Dortmund ein. Am rechten Fahrbandrand an der Schnellstraße, stadtauswärts und etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Rombergpark entdeckten Autofahrer einen Mann.

Dortmund: Was ist passiert?

Der 52-Jährige aus Dortmund hatte schwere Verletzungen. Er wurde in das nächste Krankenhaus gebracht. Ob es zuvor einen Verkehrsunfall gab, bei dem der Mann verletzt wurde, ist unklar. Der Verletzte konnte bisher noch nicht befragt werden.

Die Polizei Dortmund sucht nun dringend Zeugen. Hast du etwas mitbekommen? Dann melde dich bei der Polizeiwache Mitte unter Telefon: 0231-132-1121. (ldi)