Holiday On Ice in Dortmund: Bei der Premiere der neuen Show sind zwei Stars dabei

Wer sagt eigentlich, dass große Gefühle nur auf der Leinwand stattfinden? Bei der neuen Holiday On Ice-Show „Cinema of Dreams“, die auch in Dortmund stattfindet, wird das Kinoerlebnis kurzerhand auf die Eisfläche verlegt – mit allem, was dazugehört.

Und übrigens: Bereits in der ersten Show in Dortmund sind zwei bekannte Stars dabei …

Holiday On Ice: Aktuelle Tour – HIER gibts alle Infos

„Holiday on Ice“ bringt nämlich mit seiner neuen Show „Cinema of Dreams“ Hollywood-Gefühl direkt in die Arena – mit ordentlich viel Glitzer und ganz viel Eis. Und statt sich nur von Blockbustern berieseln zu lassen, erleben die Zuschauer hier eine Reise quer durch die Filmwelt. Im Zentrum des Geschehens stehen dabei drei Freunde, die ein altes, verstaubtes Kino wieder auf Vordermann bringen.

Aber statt einfach nur alte Streifen abzuspulen, drehen sie ihre eigenen – mit allem, was dazugehört: Drama, Träume, Visionen. Es geht um Freundschaft, Kreativität und um die vielleicht wichtigste Botschaft überhaupt: Träume gehören nicht in die Schublade, sondern auf die große Bühne – oder in diesem Fall: aufs Eis.

Oli P. und seine Frau: Premiere auf dem Eis

Und jetzt kommt’s: Wer denkt, das ist nur was für Eiskunstlauf-Fans, hat sich geschnitten. Denn mitten im Geschehen stehen auch zwei bekannte Gesichter, die man eher aus dem Musik- und TV-Business kennt: Oli.P und seine Frau Pauline Petszokat. Und die liefern nicht nur Promi-Bonus, sondern eine echte Performance mit Mitsing-Faktor für die Gäste in der Westfalenhalle in Dortmund.

Er singt live – sie tanzt auf Kufen. Und wenn Oli P. seinen Evergreen „Flugzeuge im Bauch“ anstimmt und Pauline ihn auf dem Eis begleitet, fliegen nicht nur die Emotionen, sondern auch ein paar Tränchen im Publikum. Kein Wunder, dass auch für das Paar dieser gemeinsame Auftritt etwas ganz Besonderes ist.

Wichtige Fakten: An diesen Tagen kannst du die Stars sehen

„Zusammen auf dem Eis zu stehen, ist für uns etwas ganz Neues“, betont etwa Pauline Petszokat. Oli.P ergänzt: „Unsere Beziehung gibt es schon lange – aber das hier ist besonders: Sie bringt den Eiskunstlauf, ich die Musik. Und zum ersten Mal verschmilzt beides auf einer Bühne.“

Am 19. November 2025 (19 Uhr) ist das Dream-Team in Grefrath zu sehen. In Dortmund stehen sie dann am 16. und 17. Januar 2026 (jeweils 19.30 Uhr) auf dem Eis – mit dabei natürlich auch der Rest des grandiosen Ensembles, das mit Kufen, Kostümen und Kino-Feeling alles abreißt, was die Eisfläche hergibt.

Der Vorverkauf für Cinema of Dreams in Dortmund hat schon begonnen. Wer also Lust auf ein bisschen Glitzer, ganz viel Gefühl und eine Show hat, die irgendwo zwischen Hollywood und Wintermärchen liegt, sollte sich schnell Tickets sichern – online unter ticket.westfalenhallen.de.