In einigen Freibädern gibt es noch Tickets. (Symbolbild)

Dortmund: Hitze-Irrsinn! Doch in diesen Freibädern kriegst du sogar noch Tickets, um dich abzukühlen

Dortmund. In Dortmund ist die Hitzewelle genauso präsent wie im restlichen Deutschland.

Und auch hier müssen alle Menschen, die in Dortmund eines der Freibäder aufsuchen wollen, zuvor Tickets kaufen. Corona sei Dank.

Freibäder in Dortmund voll ausgelastet

Und genau hier liegt das Problem, denn die Tickets für die Freibäder in Dortmund sind aktuell mit über 90 Prozent (Stand 16 Uhr) ausgelastet.

------------------------------------

• Mehr Themen:

NRW: Mann fährt an See – und fällt vom Glauben ab! „Corona, was ist das?“

Essen: Passanten helfen verletzter Frau nach Autounfall – doch dann kommt raus, dass...

-------------------------------------

Zumindest was den Samstag angeht - wer also noch schnell entschlossen ins kühle Nass springen will, hat durchaus noch die Chance.

++ Gelsenkirchen: Irre Bilder! Mann beobachtet Naturphänomen und reagiert geistesgegenwärtig ++

Sonntag sind in Dortmund alle Tickets ausverkauft

Am Sonntag sieht die Sache ganz anders aus. Mit Stand Samstag 16 Uhr sind alle vier Freibäder in Dortmund bereits ausverkauft. Allerdings gibt es immer die Möglichkeit doch noch spontan ins Freibad zu kommen, da es immer wieder Ticket-Rückläufer gibt.

Für die Freibäder in Dortmund gibt es teilweise noch Tickets. Foto: dpa

++ Hund in Dortmund: Familie geht mit Labrador Gassi – und tut ihrem Tier Furchtbares an ++

Also immer ein Auge darauf haben, ob nicht doch noch Tickets frei werden. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand. Und die Maske nicht vergessen, denn die ist Pflicht! (fb)