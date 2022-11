Dortmund: Mann entdeckt Phänomen am Himmel – jetzt schlägt das Wetter um!

Der Winter naht in Dortmund! Auch wenn der Sonntag schon beinahe wieder an der 20-Grad-Marke kratze, sollen nun endlich kältere Tage folgen. Die Natur nimmt ihren Lauf: Bäume lassen ihre Blätter fallen, um die kühleren Temperaturen zu überstehen. Und auch die Tiere wappnen sich für die dunkleren Tage, die noch kommen werden.

So hat nun ein Fotograf in Dortmund einen ganz besonderen Moment festgehalten. Am Himmel sah er ein fantastisches Naturphänomen, von dem unbedingt ein Foto schießen wollte. Und das kann sich sehen lassen.

Dortmund: Spektakuläres Naturschauspiel am Himmel

Am Wochenende vom 12. und 13. November sind die ersten Zugvögel gen Süden aufgebrochen. Wenn es in Deutschland kälter wird, ziehen die Tiere dorthin, wo es wärmer ist, und legen dabei immense Strecken hinter sich.

Am Samstag konnten die Dortmunder dabei zusehen, wie eine große Anzahl an Kranichen in V-Formation über den Himmel zog. Gleich zwei solcher Gruppen hatte der Fotograf am Horizont ausgemacht und Fotos von ihnen geschossen.

Klares Wetter-Zeichen am Himmel

Wenn die Zugvögel aufbrechen, ist das meist ein sicheres Zeichen, dass es nun endgültig kühler wird. Schon im September waren vereinzelte Vogelgruppen losgezogen. Nun am Samstag dann etliche Kraniche.

Zugvögel über Dortmund. Foto: news4 Video-Line / Markus Wüllner

So flogen gleich zwei Formation direkt über die Innenstadt, die sich dann zu einer Großen zusammenschlossen. „Unglaublich, welche Koordination die Tiere dabei an den Tag legen“, bewunderte der Fotograf das Schauspiel, was sich ihm da bot. Und auch am Sonntag sah er erneut den Tieren zu, wie sie über den Himmel zogen.

Mehr Nachrichten:

Es könnte sich lohnen, in den nächsten Tagen öfter nach oben zu sehen. So einen großen Schwarm wie auf dem Foto dürftest du allerdings schon von Weitem hören. Also musst du dir den Nacken nicht verrenken, sondern lediglich die Ohren aufstellen und aufmerksam lauschen. Vielleicht wirst du dann auch Zeuge des Naturphänomens.