Dortmund: Herz-Patient muss notoperiert werden – dann geschieht ein Wunder „Das habe ich so vorher noch nie erlebt“

Dortmund. Dramatische Rettung in letzter Sekunde! Im Klinikum Dortmund retteten die Ärzte einem 65-Jährigen Patienten das Leben, um den es zunächst äußerst schlecht ausgesehen hatte.

Der Mann aus Dortmund litt bereits seit längerem an einem schwachen Herz – doch plötzlich wurde sein Leiden lebensgefährlich. Sein Herz hörte von einem auf den anderen Augenblick beinah komplett auf zu schlagen. Die Mediziner griffen zu einer einzigartigen und neuartigen Behandlung – deren Wirkung selbst den Direktor der Klinik für Herzchirurgie am Klinikum überraschte.

Dortmund: Mediziner nutzen neuartige Methode

Bei einem Herzversagen zählt jede Sekunde. Allein in Deutschland sterben jährlich schätzungsweise 100.000 bis 200.000 Menschen an einem plötzlichen Herztod. Die Ursachen dafür, dass das Herz plötzlich seinen Dienst einstellt, sind zahlreich.

Dem Patienten im Klinikum in Dortmund konnte das Leben gerettet werden. Foto: imago images / biky

Der Mann in Dortmund, der in der Mitteilung des Klinikums Peter Wächter genannt wird und dessen Name aus datenschutzrechtlichen Gründen natürlich geändert wurde, kämpfte bereits länger mit einem schwachen Herzen. Als sein Kreislauf trotz aller Bemühungen zusammenbrach, kam es zu einem Organversagen.

Für die Helfer im Klinikum kam es nun auf jeden Augenblick an. In einzigartiger Weise schlossen sie eine mobile Herz-Lungen-Maschine (ECMO) an – während Peter Wächter bei Bewusstsein war. Die mobile Maschine pumpte dabei das Blut des Patienten aus seinem Körper ab, reicherte es mit Sauerstoff an und leitete es anschließend wieder zurück in den Körper.

„Es fließt ja wieder“

Eine Narkose wollten die Ärzte vermeiden, um die ohnehin schwachen Kreislauffunktionen nicht weiter zu gefährden.

-------------------------

Top-News des Tages:

Markus Lanz: Eklat in der Sendung! Nach der Show platzt IHR der Kragen

Hund: Mann soll Tier pflegen – was er dann tut, ist grausam

-------------------------

Dann geschah das Unglaubliche. Wächter merkte am eigenen Leib, wie das Blut wieder durch seinen Körper fließt. „Es fließt ja wieder“, entgegnet der dem Klinikpersonal. Dort herrscht Verblüffung und Freude. „Das habe ich so vorher noch nie erlebt, dass ein Patient bewusst wahrnimmt, dass wieder Blut durch den Körper gepumpt wird und sich dann auch noch bedankt“, so Prof. Dr. Alexander Albert, Direktor der Klinik für Herzchirurgie des Klinikums in der Mitteilung.

-------------------------

Das ist das Klinikum Dortmund:

Es ist das größte Krankenhaus in NRW

4.155 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen versorgen Patienten in 1.422 Betten

Es beherbergt 25 Kliniken verschiedener Fachrichtungen

500 Ausbildungsplätze stellt das Klinikum Dortmund bereit

-------------------------

Wächter gehe es laut Klinikum Dortmund den Umständen entsprechend gut. Er will nach der Reha sogar wieder in seinen Beruf zurückkehren!

Symptome von Herzversagen

In den meisten Fällen treten die ersten Symptome innerhalb von 24 Stunden vor dem eigentlichen Herzversagen auf. Aber es lässt sich auch vorbeugen. Gerade Menschen im höheren Alter sollten ihren Cholesterinspiegel niedrig halten und ihren Lebensstil möglichst gesund gestalten. Das heißt: Kein Rauchen, wenig Alkohol, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Checks beim Arzt. Dazu rät die „Apotheken-Umschau“.

------------------------------

Mehr Themen aus der Region:

Dortmund: Schüsse in Wohnung – als die Polizei eintrifft, bietet sich ihr DIESER Anblick

Dortmund: Notruf aus dem Krankenhaus – Einsatzkräfte finden verirrte Familie im Innenhof

NRW: Paar hat Sex im Garten – plötzlich sind sie nicht mehr allein

------------------------------

Ein Herzversagen kündigt sich durch die folgenden Symptome an:

Schmerzen in der Brust, die von dort in Arme, Schulterblätter, Hals, Kiefer und Oberbauch ausstrahlen können

Bewusstseinstrübung oder Ohnmacht

Ein Engegefühl in der Brust

Luftnot, selbst wenn du dich nur wenig oder gar nicht belastest

Frauen klagen häufig nicht über Schmerzen in der Brust, dafür können Übelkeit oder Erbrechen Anzeichen sein

Wenn du diese Symptome bei dir selbst wahrnimmst, solltest du nicht damit zögern, einen Krankenwagen zur rufen. Denn wie auch der Fall von Peter Wächter gezeigt hat: Es zählt jede Sekunde. (dav)