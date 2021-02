Dortmund: Helles Leuchten über der Stadt! Anwohner können nicht schlafen – DAS steckt dahinter

Dortmund. WAS?! ZUM!? HENKER!?!

In der Nacht zu Montag sind etliche Bewohner in Dortmund um den Schlaf gebracht worden. Der Grund: ein mysteriöses rötlich-gelbes Leuchten am Himmel! Auf Facebook haben sich die Gerüchte um eine bevorstehende Alien-Invasion gerankt (na klar), aber auch Vermutungen um den Sahara-Staub sind vertreten. Jetzt aber Butter bei de Fische: Was ist das bloß in Dortmund gewesen?

Dortmund: Helles Leuchten über der Stadt! Anwohner können nicht schlafen

Das Licht ist natürlich nicht von Außerirdischen gekommen. Und auch kein Sahara-Staub oder ein Portal zu einer anderen Welt sind die Erklärung. Nein, der Grund hat was mit Fußball zu tun, genauer: mit dem BVB!

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Denn der Rasen des Signal-Iduna-Parks wird seit 2011 regelmäßig mit UV-Licht aus einer ziemlich großen Anlage bestrahlt, damit das Grün in gutem Zustand bleibt. Darüber berichten die Ruhrnachrichten. In diesem Prozess wird der Rasen zum Schutz vor Eis mit einer Plane abgedeckt. Durch den Schneefall ist das UV-Licht wohl noch stärker als sonst reflektiert worden.

Anwohner in Dortmund jetzt wieder beruhigt

Das hat im Umfeld des Stadions und bei den Anwohnern im Kreuzviertel für einen fast taghellen Lichtschein gesorgt, der tatsächlich auffällig und schon aus der Ferne wie vom Phoenix-See oder aus Scharnhorst zu sehen gewesen war.

Na, die Hauptsache ist doch, dass der Rasen in Top-Zustand ist – und dass das Einschlafen jetzt wieder besser klappt... (mg)

