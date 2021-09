Dortmund: Sexueller Übergriff auf Minderjährige am Hauptbahnhof. (Symbolbild)

Dortmund: Mann vergeht sich am Hauptbahnhof an Minderjährigen – doch der Täter hat sich mit den Falschen angelegt

Dortmund. Übler Vorfall am frühen Sonntagmorgen am Hauptbahnhof in Dortmund.

Polizisten bemerkten gegen 1 Uhr einen lauten Streit zwischen einem Mann (38) und zwei Jugendlichen (16) vor einem Geschäft am Hauptbahnhof in Dortmund. Die 16-Jährigen hatten allen Grund sich aufzuregen.

Dortmund: Mann belästigt Minderjährige am Hauptbahnhof

Als die Minderjährigen die Polizisten sahen, baten sie sofort um Hilfe. Sie sagten aus, dass der 38-Jährige sie mehrfach unsittlich berührt hätte.

Zeugen der Vorfälle am Dortmunder Hauptbahnhof bestätigten die Angaben der Jugendlichen aus Bergkamen. Auch die Überwachungskameras zeigten die sexuellen Übergriffe auf die jungen Frauen. Doch das ist noch nicht alles.

Überwachungskamera überführt Mann am Dortmunder Hauptbahnhof

So stellten die Beamten bei Durchsicht der Videoaufnahmen fest, dass der 38-Jährige zuvor schon andere Reisende am Hauptbahnhof in Dortmund belästigt hatte.

Doch erst die lautstarke Reaktion der betroffenen 16-Jährigen wurde dem Mann schließlich zum Verhängnis.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach einem Fall sexueller Belästigung am Hauptbahnhof. (Symbolbild) Foto: RHR-FOTO/Dennis Ewert

Gegen den 38-Jährigen wird jetzt wegen sexueller Belästigung ermittelt. Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. (ak)