Am Dortmunder Hauptbahnhof belästigt ein Mann eine Junge Frau – doch die Situation wird noch gefährlicher. (Symbolbild)

Dortmund: Frau am Hauptbahnhof belästigt – als sich Passanten einmischen wird es richtig gefährlich

Am Hauptbahnhof in Dortmund hat sich am Freitagabend (27. November) eine gefährliche Auseinandersetzung zugetragen.

Eine junge Frau wurde auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Dortmund belästigt. Als ihr Passanten daraufhin zur Hilfe eilen, wird es plötzlich richitg gefährlich.

Dortmund: Mann bedroht 19-Jährige kurz darauf eskaliert die Situation

Nach Mitteilung der Polizei habe sich am späten Freitagabend gegen 22:00 Uhr eine gefährliche Situation auf dem Vorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs abgespielt.

---------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

---------------

Ein junger Mann aus Bochum (19 Jahre) soll dabei eine ebenfalls 19-Jährige belästigt haben. Als zwei Passanten Zivilcourage zeigten und beherzt dazwischen gingen, wurde es gefährlich.

Es soll zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, die sie so weit aufheizte, dass der mutmaßliche Täter ein Messer zückt. Die beiden Männer aus Dortmund, die der jungen Frau zur Hilfe eilten, schafften es jedoch offenbar, den Angreifer zu entwaffnen.

---------------

Weitere News aus Dortmund:

---------------

Die Bundespolizei muss ausrücken, um die gefährliche Situation zu beenden. (Symbolbild) Foto: imago images / Cord

Als Beamte der Bundespolizei eintrafen, brachten sie den mutmaßlichen Täter zur Wache. Doch auch auf dem Weg dorthin wollte dieser nicht klein beigeben und leistete massiven Widerstand gegen die Polizisten.

Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ein Strafverfahren geführt. (cm)